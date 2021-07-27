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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد موسى ينفعل بسبب صورة مؤسفة فى قطار بالإسكندرية

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، أنه منذ الصباح تفاجأ بانتشار صورة مستفزة لمشهد مؤسف؛ حيث تمتلئ بالقمامة عربة قطار سكة حديد كان في طريقه إلى محطة سيدي جابر في الإسكندرية.

 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « كل دي قمامة .. شوفت الصورة صعبت عليا نفسي، إزاي الراكب خلى القطر كده ومرماش اللي فائض منه في سلة المهملات»، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على المواصلات والمرافق العامة.


وأكد موسى، أن القطارات الجديدة مدفوع ثمنها من أموال الشعب؛ مرددا: « المنظر ده يرضي ربنا يعني .. ازاي استحملت يا راكب ترمي القمامة وتقعد فيها طول المشوار».


وأشار موسى، أن الدولة تنفق مئات المليارات على تطوير السكة الحديد، ويجب التعاون مع الدولة والمحافظة عليه من التلف وإلقاء القمامة.

وتابع موسى، لا يمكن ان تجد هذا المنظر في أي دولة من دول العالم حتى دول العالم الثالث أو الرابع .  

أحمد موسى على مسئوليتي القطارات الجديدة قطار سكة حديد

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