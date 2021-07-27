برا وبحرا.. تسلا 3 تبحر بفيضانات الصين دون تعطل

شهدت بعض المدن الألمانية و الصينية خلال الأسابيع الماضية فيضانات مدمرة ، هي الاشرس منذ سنوات طويله ، وخلالها لحقت الدولتين بالعديد من الاضرار المادية ، أهمها تلف العديد من السيارات .

وخلال هذه الفيضانات ، انتشرت العديد من مقاطع الفيديو للسيارات بعد غمرها بمياه الفيضانات المتدفقة بشده عبر الشوارع والجراجات ، وهناك القليل من السيارات هي التى قد نجت من هذه الفيضانات مثل سيارات الدفع الرباعي ، بسبب علوها عن الأرض .

تيسلا تسير في الماء

ولكن جاءت عدد من الفيديوهات لتفجر مفاجئة ، وهى سير سيارة تيسلا موديل 3 وهى تسير بين مياه الفيضانات بكل سهولة واريحية ، ففي أحد المقاطع، تهرب موديل 3 من نفق غمرته المياه وتبحر عبر المركبات الأخرى التي تقطعت بها السبل.

ويظهر مقطع فيديو آخر تم التقاطه من داخل المقصورة نموذجًا 3 يشحن من خلال المياه العميقة التي تظهر على الغطاء دون أي مشكلة على الإطلاق ، و أدت مقاطع الفيديو هذه إلى مزاح الناس بأن الموديل 3 لديه وضع القارب السري.

وكان قد ألمح إيلون ماسك في الماضي إلى أنه يمكن استخدام سيارات تسلا كقوارب لفترة قصيرة لأن المركبات الكهربائية لا تحتوي على عوادم يمكن حظرها من مياه الفيضانات والبطاريات والمحركات والإلكترونيات معزولة تمامًا عن الماء.

و قال ماسك أيضًا إن سايبر تراك يمكنها الطفو علي الماء وستعمل كقارب لفترة قصيرة، ولكن وفقًا لمقاطع الفيديو الاخيرة، فإن الموديل 3 قادر أيضًا على الخوض في المياه.