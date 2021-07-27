زهير حمدي: الشعب التونسي مختطف من الإخوان منذ 10 سنوات

قال زهير حمدي، الأمين العام للتيار الشعبي التونسي، إن قرارات قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، هي استجابة لرغبة الشعب التونسي طيلة الفترة الماضية، حيث إن هذه الاستجابة تأتي في مناسبة وطنية تونسية.

وأضاف "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الإخوان يمارسون أسلوب العصابات لخطف السلطة.

ولفت الأمين العام للتيار الشعبي التونسي، إلى أن الشعب التونسي مختطف من قبل جماعة الإخوان منذ 10 سنوات، مؤكدًا أن كل من أجرم في حق الدولة التونسية سوف تتم محاسبته.

وأكد أنه تم منح الإخوان أكثر من فرصة ولكن تم استنفاد كل الطرق معهم، بعدما تعمدوا إفقار الشعب التونسي، مشيرًا إلى أن كل المؤسسات التونسية تقف صفا واحد في مواجهة عصابات الإخوان.