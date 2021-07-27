الصحة: مصر الوحيدة بأفريقيا التي تمتلك المشروع القومي لتجميع البلازما

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إطلاق المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما، من خلال الحملة القومية لتجميع البلازما لاغراض التصنيع، لتكون مصر الوحيدة التي تمتلك مثل هذه الصناعة بالمنطقة وقارة أفريقيا، ودول قليلة فقط بالعالم تمكنت منه.

البلازما

الحملة القومية لتجميع البلازما لأغراض التصنيع

وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان، أنه تم الإنتهاء من 6 مراكز لتجميع البلازما، من أصل 20 مركزًا رئيسيًا علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى توافر معامل سحب البلازما بجميع مستشفيات حياة كريمة.

وأضاف، أنه يتم استيراد احتياجات مشتقات البلازما بنسبه 100٪ من الخارج بمبالغ ضخمة، ومشتقات البلازما، منقذه للحياة بجميع الاوقات، وهي مشتقات بالغة الحساسية والأهمية.

وأفاد المصدر، ان مشروع تصنيع مشتقات البلازما، يوفر الدواء للأمراض التي يتم علاجها وفق المشروع، لتشمل أمراض الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والحروق – الألبومين، وأمراض سيولة الدم (الهيموفيليا بأنواعها) وعوامل التجلط، إلى جانب أمراض المناعة وسرطان الدم، وبعض أمراض الأعصاب والروماتيزم–IVIG.

وأفاد المصدر، أن المشروع القومي لمشتقات البلازما، يهدف إلى توفير الأدوية المصنعة من مشتقات البلازما، وبصفة خاصة (ألبومين- فاكتور 8، إيمينونو جلوبيولين).

وأكد المصدر، أنه تم إنشاء 6 مركزا للبدء فى جمع البلازما من المتبرعين، لتنفيذ مشروع مصنع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما ليكون بذلك أول مصنع فى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح، أن العام الجارى شهد إنشاء 6 مراكز في 5 محافظات منها العجورة، والإسكندرية والمنيا، وسيتم إنشاء 6 آخرين خلال 2022 باعتمادات قدرها 650 مليون جنيه.

وتشمل الخطة محافظات المنوفية، دمياط، الاسماعلية، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، على أن يتم إنشاء 8 مراكز فى 8 محافظات بحلول 2023.

وأفاد أن المشروع القومى لتصنيع البلازما يهدف لتأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما خلال من 6 : 8 سنوات مع التصدير للأسواق الإقليمية بعد الاكتفاء الذاتى.

وأضاف، أنه يتم استقبال المتبرعين بـ 6 مراكز لتجميع البلازما موزعة بـ 5 محافظات على مستوى الجمهورية والتي انطلقت بها المشروع، ومقرها:

مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة.

المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام.

المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة.

المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية.

المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية.

المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا.

كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا خلال العام الجاري.

ويتكون المشروع من ثلاث مراحل:-

المرحلة الأولى تتضمن افتتاح 12 مركزا مراكز لتجميع البلازما.

المرحلة الثانية التصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما.

المرحلة الثالثة إنشاء وبناء المصنع المحلى ونقل التكنولوجيا.

المشروع يستهدف الوصول إلى 300 ألف متبرع سنويا.

المشروع شراكة كبرى بين مصر وكورويا مع شركة SK بلازما الكورية.

سيتم البدء فى جمع البلازما فى مصر مع تصنيعها فيما بعد فى كوريا حتى بناء مصنع فى مصر لتصنيعها.

مصر لا تمتلك التكنولوجيا الخاصة بالتصنيع وهو ما جعلها تلجأ لشراكات مع دول أجنبية لعامل خبرة فى المجال.

المشروع سيكتمل بإنشاء المصنع خلال 4 سنوات من بدء المرحلة الأولى.

السعى للتصدير إلى الدول الأفريقية.

ويشمل محور تجميع البلازما الاتي:-

تجهيز المراكز هندسيا.

إمداد المراكز بالأجهزة والمعدات.

وإعداد غرف التجميد.

الاعتماد على نظام الميكنة والتوظيف والتدريب على الجودة والاعتماد.

وفيما يخص الأجهزة والمعدات تنقسم إلى:-

كراسى تبرع.

أجهزة فصل البلازما.

أجهزة لحام.

ويجرى حاليا تجهيز 20 مركزا لجمع البلازما من المتعافين من كورونا.

وهم فى العجوزة والفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط واسوان وطنطا والأقصر والإسكندرية والزقازيق وسيتم قريبا افتتاح مركزين فى سوهاج وقنا.

وسيتم تغطية محافظات الصعيد مع الوضع فى الاعتبار المحافظات التى بها نسب مرتفعة من المتعافين من كورونا.