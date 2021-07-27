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رياضة

ربنا يسدد خطاك يا وحش.. إبراهبم فايق يوجه رسالة ل عمرو عصر لاعب تنس الطاولة.. شاهد

صدى البلد

علق الاعلامي إبراهيم فايق على صعود  عمر عصر لاعب المنتخب المصري لتنس الطاولة لدور الثمانية في بطولة أولمبياد طوكيو
 

وغرد ابراهيم فايق قائلا"‏برافوووو يا عمر يا عصر.. ربنا يسدد خطاك يا وحش ".
 

وصعد عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة لدور الثمانية لمنافسات فردي الرجال لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعدما حقق فوزا مهم على لاعب الصين تايبيه يوان شوانج في دور الـ 16 بنتيجة  4-3 .

وبهذا الفوز يعد عمر عصر أول لاعب مصرى وعربي فى التاريخ يصل إلى الدور ربع النهائى من منافسات الأولمبياد طوال تاريخها منذ نشاءتها .

وتمتلك مصر حاليًا ميداليتين برونزيتين عن طريق نجما منتخب التايكوندو وهما هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم.
 

وعلي جانب أخر ، قرر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، صرف مكافأة فورية بقيمة خمسة آلاف دولار لكلا من هدايا ملاك وسيف عيسى لاعبا منتخب مصر للتايكوندو بعد تحقيق الميدالية البرونزية.

ونجحت هدايا ملاك وسيف عيسي، في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتكون أول ميداليات البعثة المصرية المشاركة في البطولة المقامة حاليا.

وفور وصول اللاعبين لمقر القرية الأولمبية قرر رئيس البعثة المهندس هشام حطب منح كل لاعب مبلغ المكافأة الفورية لتشجيعهم على ما بذله الثنائي.
 

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

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