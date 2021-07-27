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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف السياحية تطالب بالتصدي لارتفاع أسعار الخدمات في الساحل الشمالي.. فيديو

علي غنيم عضو مجلس
علي غنيم عضو مجلس الإتحاد المصري للغرف السياحية

قال علي غنيم، عضو مجلس الإتحاد المصري للغرف السياحية، أن أسعار الخدمات في  الساحل الشمالي مبالغ بها، مؤكدا أن هناك فئة لا تتحمل هذه الأسعار. 

 

وأضاف غنيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم” :  نحن امام ظاهرة لا بد من وقفة أمامها وهناك مغالاة في الأسعار بالساحل الشمالي.

 

وتابع أنه يجب ان يكون هناك دور هام للسياحة للتصدي لإرتفاع أسعار الخدمات والعمل على خفضها تيسيرا على المواطن. 

 

وأشار " غنيم " إلى أن مدينتي " الغردقة " و " شرم الشيخ " تقدمان أسعارا مناسبة جدا لجميع الفئات ، على عكس " الساحل الشمالي".

وتابع أنه لابد من وقفة حاسمة لبحث هذا الموضوع ، حتى لا تتحول السياحة لبلاد قريبة مننا، وبأقل من تلك الأسعار.

وتابع : لابد من استغلال الإمكانيات ، وتقديمها بأسعار جيدة ، تنناسب مع جميع الفئات.

13أغسطس.. عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا بـ العلمين الجديدة

يحيى الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا بفندق الماسة بمدينة العلمين  الجديدة يوم ١٣ أغسطس المقبل ،ومن المقرر طرح التذاكر قريبا .

أصبحت حفلات عمرو دياب الصيفية التي تقام في الساحل الشمالي ويحضرها عدد كبير من النجوم والمشاهير، من أبرز الأحداث التي ينتظرها ويتابعها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي كل عام. 

 

يقدم عمرو دياب في حفلاته الصيفية أغاني ألبومه الجديد كل عام، وتنتشر فيديوهاته على السوشيال ميديا بصورة كبيرة، ويحتفي محبو الهضبة بنجاحه واستمراريته، وقدرته على تقديم أغنيات ناجحة تليق بالموسم الصيفي وبالأجواء المحيطة.

انتشرت على السوشيال ميديا أمس فيديوهات حفل عمرو دياب الأخير في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في الساحل الشمالي الذي حضره عدد من النجوم، منهم آسر ياسين وغادة عادل والفنانة فيفي عبده بعد شفائها من المرض الذي أجبرها على ملازمة منزلها لفترة طويلة. 

 

الغرف السياحية ارتفاع أسعار الساحل الشمالي الفنان عمرو دياب الاتحاد المصري

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