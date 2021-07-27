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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظة الجيزة تكشف التفاصيل الكاملة لإنهيار عقار الوراق

عقار الوراق المنهار
عقار الوراق المنهار

علق اللواء علاء بدران المتحدث باسم محافظة الجيزة، على إنهيار عقار بمنطقة الوراق بالجيزة، إن  عقار الوراق مكون من 4 أدوار على مساحة 80 متر وكان يقطنه 4 أسر و3 أسر أخلت العقار قبل الانهيار وتبقت أسرة توفى منها مالك العقار وهذه الأسرة مكونة من 4 أفراد.


وأضاف   علاء بدران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"  زوجة مالك العقار المتوفي  بحالة جيدة وتعاني من كدمات وجرح بسيط في الرأس  والطفلين خرجوا قبل انهيار العقار ".

 

وتابع علاء بدران : "العقار صدر له قرار ترميم  في أخر شهر مايو وتم إخطار مالك العقار بجواب وعن طريق مركز الشرطة  ولكن لم يتم البدء في ترميم العقار ".

 

وأكمل علاء بدران :"  بمجرد تلقي بلاغ بانهيار عقار بمنطقة الوراق انتقل محافط الجيزة وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث ، ولجنة المنشآت قررت إخلاء 5 عقارات حول العقار على سبيل الاحتياط  و4 عقارات منهم لا  مشاكل ظاهرية  فيهم وهناك عقار ملاصق للعقار المنهار به تصدعات وسيتم اتخاذ قرار بشأنه ".

 

عقار الوراق المنهار 

أمرت النيابة العامة، بانتداب لجنة هندسية من المحافظة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار في الوراق.

 

وتباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة انهيار عقار بشارع القومية في الوراق.

 

وأمرت النيابة، باستدعاء مهندسي رئاسة حي الوراق، للاستماع إلى أقوالهم في واقعة الانهيار، وايضا صدور قرار الصادر منذ شهرين.

 

وطلبت النيابة تقريرا عن الحالة الصحية لزوجة مالك العقار والتي تم انقاذها من أسفل الأنقاض.

 

وكشفت مصادر أمنية، الحالة الصحية للمصابة التي تم إنقاذها من أسفل عقار الوراق المنهار.

 

وأشارت المصادر، إلي أن حالة المصابة مستقرة حتى الآن ومتواجدة في مستشفي الوراق لملاحظة الحالة وتلقى العلاج.

 

وقالت المصادر، إن سكان عقار الوراق المنهار غادروا جميعا العقار المنكوب قبيل انهياره بساعات قليلة وذلك عقب شعورهم بتصدعات وميل العقار.

 

وشرحت المصادر، عقب خروج السكان رفض مالك العقار وزوجته مغادرته، وتم استخراج جثة مالك العقار متوفى أسفل واجهته.

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