اعتراف دولي.. مطارا شرم الشيخ والغردقة معتمدين صحيا للسفر الآمن

ليست أمنيا فقط..

تشهد مدينتي شرم الشيخ والغردفة، خلال الفترة الحالية وحتى نهاية الأسبوع الجاري، زيارة لـ وفد روسي معني بالشئون السياحية والصحية، يتفقد خلالها الاجراءات الوقائية والصحية المطبقة بمدينتي البحر الأحمر، قبل تنفيذ قرار الحكومة الروسية الخاص باستئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية، يوم 9 أغسطس المقبل، وذلك بعد فترة تعليق دامت 6 سنوات، إثر حادث الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء.

3 هيئات روسية للتفتيش

الوفد الروسي، المكون من “قسم المراقبة الصحية الروسية ومعهد البحث العلمي الروسي والوكالة الفيدرالية للسياحة”، بجانب تفتيشه على الفنادق والمستشفيات بمدينتي شرم الشيخ والغردقة، سوف يفتش أيضاً على الإجراءات الوقائية بكل من مطاري شرم الشيخ والغردقة، اللذين يستعدان للاستئناف رحلات السياح الروس خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم الاتفاق على العودة وتحديد كافة الأمور المتعلقة بشأن تخصيص مباني الركاب التي سوف تستقبل رحلات الطيران الروسي في المطارين، وذلك عقب الزيارة الأخيرة للوفد الروسي الأمني.

وحسب ما تم الاتفاق عليه مع الوفد الأمني الروسي السابق لهذا الوفد، فإنه تم الاتفاق على أن يتم استقبال الرحلات الروسية في مباني الركاب المحددة للطيران الدولي في كلا من المطارين، سواء في مرحلة الوصول أو العودة، وفقا ما طلبه الوفد الروسي الأمني من اللجنة المفوضة من وزارة الطيران المدني في هذا الشأن، وتم أيضاً الاتفاق على المراحل المستقبلية في حال زيادة الرحلات الجوية الوافدة إلى مصر من روسيا.

وسكون الوفد الروسي “السياحي الصحي” الذي يجري زيارته لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ، معنياً فقط بالإجراءات الوقائية والاحترازية والصحية داخل المطارين، في ظل الجائحة الوبائية Covid_19، التي تشهدها دول العالم منذ أكثر من عام ونصف.

إشادة دولية مستحقة

وبخصوص الإجراءات الصحية والوقائية داخل مطاري شرم الشيخ والغردقة، فإن كلا من المطارين حصلا مؤخراً خلال الشهور القليلة الماضية، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، والتي يمنحها ACI، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA.

وتعد هذه الشهادة التي تصدر قائمتها بالتحديد مطار شرم الشيخ الدولي على مستوى القارة السمراء، اعتراف من مجلس المطارات الدولي، بجدية إلتزام المطارات المصرية بتطبيق المعايير الدولية وضوابط السلامة الصحية والوقائية التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة الوبائية ومعايير السلامة الصحية التي توصي بها المنظمات والاتحادات الدولة المعنية بصناعة الطيران.

ليست فقط مطاري شرم الشيخ والغردقة، من حصلا على ثقة مجلس المطارات الدولي، باقتناص هذه الشهادة المعنية بالاعتماد الصحي للسفر الآمن، ولكن حصل عليها أيضا 11 مطارًا مصريًا على مستوى الجمهورية، في ضوء الإجراءات والمعايير الوقائية التي تتبعها المطارات منذ بداية الجائحة الوبائية.

تحليل PCR للسياح

وبقرار من الحكومة المصرية، منذ بداية الجائحة الوبائية، فإن المطارات المصرية تلتزم بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين إلى مطار القاهرة من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

وتحفيزًا للسياحة الوافدة إلى مصر، حتى لا تتأثر بتداعيات الجائحة، تسمح الحكومة المصرية، للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه.

وتم الاتفاق بشكل مبدئي بين مصر وروسيا، على تسيير 7 رحلات سياحية متبادلة بين مصر وروسيا أسبوعيًا، بشكل مبدئي على أن يزيد تشغيل الرحلات الجوية وفقا للحجوزات والطلب فيما بعد، عقب استئناف الحركة بشكل فعلي، - حسبما صرح وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه -.

قرار الاستئناف

تجدر الإشارة إلى أن روسيا، استأنفت رحلاتها الجوية بين مطار القاهرة الدولي وموسكو، لأول مرة بعد حادث الطائرة الروسية المنكوبة في أبريل عام 2018م، وبدأت تدريجيا بثلاث رحلات أسبوعيا إلى العاصمة الروسية فقط، حتى زادت وتوسعت مع الاستئناف الذي أعقب فترة الوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، إلى العديد من المدن الروسية خلال الشهرين الماضيين.

وظلت رحلات الطيران العارض “السياحية” إلى المنتجعات المصرية معلقة، بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين يحمل رقم 553، منذ نوفمبر عام 2015 في أعقاب حادث الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء، إلا أن توافق رئيسا البلدين في 23 أبريل للعام 2021، على الاستئناف الكامل للرحلات الجوية بين البلدين بما فيهما مطاري شرم الشيخ والغردقة، ليتبع هذا التوافق إصدار الكرملين مرسوم اليوم، الخميس، الموافق 8 يوليو الجاري، والذي نشرت وثيقته البوابة الرسمية للمعلومات القانونية بروسيا، ليفيد بإلغاء قرار 553 الخاص بمنع الطيران الروسي من تسيير رحلات جوية إلى مطارات مصر.