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أخبار العالم

الاتحاد الإفريقي: اعتماد الخطط الإقليمية لسلامة الطيران بالقارة السمراء

صدى البلد

اعتمد الاجتماع الاستثنائي للنقل الجوي لإفريقيا، خطة التنفيذ الإقليمية الشاملة المنقحة لسلامة الطيران في إفريقيا للفترة 2021-2024، وخطة التنفيذ الإقليمية الشاملة المنقحة لأمن وتسهيلات الطيران لعام 2021. 


وأوضح بيان الاتحاد الإفريقي أن الاجتماع دعا المديرين العامين الأفارقة في مجال الطيران المدني لتسريع تنفيذ الأهداف القارية في مجال سلامة الطيران وأمنه، وتسهيله بالتعاون الوثيق مع المنظمة الإفريقية للطيران المدني (أفكاك) وأصحاب المصلحة الآخرين في مجال النقل الجوي.


من جانبها، قالت الدكتورة أماني أبو زيد ، مفوضة البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، إن الاجتماع ناقش تحسين سلامة الطيران والأمن والتسهيلات في المنطقة الإفريقية، كما تناول التفعيل الكامل لسوق النقل الجوي الإفريقي الموحد، والتنمية المستدامة للنقل الجوي في القارة.

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