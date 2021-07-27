أنت نعمة لا تصدق.. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته تمارا

احتفل عماد متعب لاعب النادي الاهلي السابق عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد ميلاد ابنته الصغرى تمارا.



وكتب عماد متعب عبر إنستجرام قائلا: "عيد ميلاد سعيد لهذه الفتاه الصغيرة العاطفية التي لا تتوقف عن جعلنا نفتخر ، تمارا انت نعمة لا تصدق ولديك احلى روح ،موسيقار لا يصدق ، الأكثر ابداعا في التخطيط للمفاجئات وكل يوم انا معه مميز جدا أنا أحبك كثيرا".

كشف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عماد متعب، أخيرا تفاصيل حالته الصحية، بعدما رفض في وقت سابق الخوض فيها لأنها أمور لا يجوز تداولها علنا حسب تعبيره.

وقال متعب، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "أنا بحالة جيدة، لا أعاني من أي شيء خطير، كل ما في الأمر أنني شعرت ببعض التعب خلال الفترة الماضية أثناء وجودي في مدينة الجونة، ووقتها ذهبت إلى المستشفى واكتشفت وجود بعض الحصوات بالكلى ومشكلات بالقولون، لكنها مرت، ربما ظهر علي بعض علامات الإجهاد بعدها، بجانب أنني قمت بإجراء عملية جراحية في العين منذ شهر، هذا كل ما في الأمر".

وأكد متعب أنه لا يعاني حاليا من أي مشاكل صحية، مشيرا إلى أنه قد يسافر إلى الخارج من أجل الاطمئنان بشكل كامل على صحته.

وتابع: "قمت بإجراء تحاليل وأشعة لمعرفة سبب الأوجاع غير المفهومة التي أشعر بها، لكن جميعها جاءت سليمة، لذلك قلت أنني سأسافر للخارج للاطمئنان أكثر، فما أنا متأكد منه حاليا أنني أعاني من حصوات في الكلى والتهاب في القولون، لكن هناك بعض الآلام مجهولة السبب.