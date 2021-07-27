وزير قطاع الأعمال: السيارة الكهربائية سيكون مكوناتها مصرية 75%

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه تم التعاقد على السيارة الكهربائية مع الشركة الصينية و إستيراد ١٣ سيارة للتجربة وذلك لمدة ٣ أشهر.

وأضاف" توفيق "خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" آخر النهار "المذاع على قناة "النهار"، أن هناك مصنع شقيق لمصنع النصر للسيارات و سيتم صناعة السيارات التجارية بداخله ابداية من سيارات ١٤ راكب إلى صناعة اتوبيس ٥٠ راكب



أوضح وزير قطاع الأعمال ،أن هناك خطة لإنتاج ٥٠ ألف سيارة كهربائية فى السنة، منوها إلى أن كل مكوناتها سوف تكون مصرية بنسبة 75%.



أكد، أن هناك طلبات عديدة على السيارات، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش اليوم مشروع شركة جسور والتى كانت فى السابق شركة النصر للتعدين.

اجتماع الرئيس السيسي مع وزير قطاع الأعمال

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

ووجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.

وعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمي لشركات القطاع الاعمال، وذلك في إطار القانون الجديد رقم 185 لعام 2020، الخاص بتطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها.

كما استعرض هشام توفيق جهود تطوير شركة "جسور" (النصر للاستيراد والتصدير سابقاً)، لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع تعزيز أدائها الخارجي وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

