عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس طاقة النواب :مجلس النواب الحالي يقدم تجربة فريدة ومحترفة

حسام عوض الله رئيس
حسام عوض الله رئيس لجنة طاقة النواب

قدم النائب حسام عوض اللّه عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والبيئة الشكر لأعضاء مجلس النواب، على جهدهم الفائق، وعملهم المتواصل في لجان البرلمان وهيئاته المختلفة خلال دور الانعقاد الأول.

وقال فى بيان له أزجي مزيد من الشكر لهيئة المكتب الموقرة متمثلة في المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس النائبين أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين، على جهودهم المثمرة ووتعاونهم الدائم مع رؤساء اللجان والنواب من أجل الصالح العام وخدمة المواطن المصري من خلال التشريعات والمراقبة.

وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة إن مجلس النواب الحالي، يقدم للحياة التشريعية والنيابية في مصر تجربة فريدة ومحترفة في أُسس التشريع، وكيفية المراقبة الحُرة والدافعة للحكومة المصرية في مختلف القطاعات من أجل سن القوانين واتخاذ الإجراءات التي تتصل بخدمة وصالح المواطن،وتحمي حقوق الوطن في الداخل والخارج.

 

إخلاص النواب بكافة توجهاتهم 

وأوضح عوض اللّه إن المواقف الوطنية والشجاعة التي سجلها البرلمان المصري في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، إنما تكشف عن إخلاص النواب بكافة توجهاتهم الحزبية لمصر وحبهم المُتّقد لها، ونياتهم الخالصة للعمل من أجلها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الإنجاز وقائد المسيرة نحو التقدم والازدهار ووبناء الجمهورية الثانية.

 

مجلس النواب أبو العنيني وكيل مجلس النواب أبو العينين وكيل مجلس النواب أعضاء مجلس النواب رئيس لجنة الطاقة والبيئة

ترشيحاتنا

النقض تؤيد المؤبد والمشدد في التخابر مع حماس علي بديع والشاطر وآخرين

وزير النقل : خطة شاملة لتحديث قطارات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق

هذا أفضل وقت لصلاة الاستخارة.. تتنزل فيه الرحمات

تشقق المرفقين يشير لإصابتك بهذه الأمراض.. فما هي؟

شروط وآليات إعدام البضائع المرفوضة رقابيا بقانون الجمارك الجديد

بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني.. سريلانكي يكتشف كنزا بالصدفة في حديقته

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على هذا الرابط .. بعد قليل

ظهرت الآن.. برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر هذا الرابط

صديقها يصغرها بـ 10 سنوات.. التحريات: كائن الهوهوز مطلقة بسبب سوء سلوكها

وظائف جديدة بالجمارك والبنك الأهلي.. جميع التخصصات والأوراق المطلوبة وطرق التقديم

جروبات الغش تنشر إجابات ديناميكا الثانوية العامة.. والتعليم تضبط صاحب الصور المتداولة

للعمالة غير المنتظمة .. شروط الاشتراك في قانون المعاشات الجديد

هل إتيان الرجل زوجته في دبرها يجعلها محرمة عليه؟ الإفتاء توضح

سورتان في القرآن تظللان عليك من شمس يوم القيامة وحرها.. تعرف عليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. الإطلالة الأولى لـ هاجر أحمد من حفل زفافها

من العصر البطلمي.. اكتشاف حطام سفينة مصرية قديمة تحت مياه المتوسط|صور

شاهد صبي شجاع ينقذ أخته من بين فكي أسد مفترس

وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

فيديو

فيديو جراف.. سمية الخشاب : الفلوس ما بتعملش ولاد ناس

فيديو جراف| في الرئة.. تفاصيل إصابة زكي فطين عبدالوهاب بالسرطان

فيديوجراف.. حقيقة تحرك جثمان متوفى داخل النعش في البحيرة

فيديوجراف.. اعترافات قاتـل الراقصة الأجنبية بالتجمع

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: الألوان الحقيقية

هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المتفاوت والمشترك من القيم الإنسانية

إلهام أبو الفتح

هل يتحرك العالم لمواجهة الفيضانات الغاضبة؟

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

اﻟﻤﺰﻳﺪ