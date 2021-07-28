رئيس طاقة النواب :مجلس النواب الحالي يقدم تجربة فريدة ومحترفة

قدم النائب حسام عوض اللّه عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والبيئة الشكر لأعضاء مجلس النواب، على جهدهم الفائق، وعملهم المتواصل في لجان البرلمان وهيئاته المختلفة خلال دور الانعقاد الأول.

وقال فى بيان له أزجي مزيد من الشكر لهيئة المكتب الموقرة متمثلة في المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس النائبين أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين، على جهودهم المثمرة ووتعاونهم الدائم مع رؤساء اللجان والنواب من أجل الصالح العام وخدمة المواطن المصري من خلال التشريعات والمراقبة.

وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة إن مجلس النواب الحالي، يقدم للحياة التشريعية والنيابية في مصر تجربة فريدة ومحترفة في أُسس التشريع، وكيفية المراقبة الحُرة والدافعة للحكومة المصرية في مختلف القطاعات من أجل سن القوانين واتخاذ الإجراءات التي تتصل بخدمة وصالح المواطن،وتحمي حقوق الوطن في الداخل والخارج.

إخلاص النواب بكافة توجهاتهم

وأوضح عوض اللّه إن المواقف الوطنية والشجاعة التي سجلها البرلمان المصري في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، إنما تكشف عن إخلاص النواب بكافة توجهاتهم الحزبية لمصر وحبهم المُتّقد لها، ونياتهم الخالصة للعمل من أجلها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الإنجاز وقائد المسيرة نحو التقدم والازدهار ووبناء الجمهورية الثانية.