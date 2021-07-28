عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: مقاييس السعادة

صدى البلد

كلنا نسعى فى الحياة لتحقيق السعادة وكل منا له فى السعادة رأى وله فيها طريق يسلكه لتحقيق الهدف . لأن الحياة بدون سعادة موت  لاحياة . فتختلف مقاييس  السعادة  من انسان لإنسان ويرجع سبب  هذا الاختلاف إلى  التفاوت فى المستويات العلمية . الاجتماعية . النفسية .الصحية .الاقتصادية .السياسية والثقافية وغيرها ...قد تكون السعادة لدى البعض كلمة  وقد تكون ابتسامة وأحيانا  تكون  في العطف أو الحرية .الانتماء .الأمان..السلام قد تكون السعادة لقاء وقد تكون فراق 

وهناك من يراها في المال أو الجاه  ..السلطة أو طولة العمر أو الصحة ..كثر هى مسالك السعادة فابحث عن سر سعادتك واسمع همسها واعلنها أمام كل جوارحك لتتعاون جميعا على تحقيقها لك .

أحيانا يظن البعض أنه حقق السعادة بإمتلاك متع الدنيا ..والواقع أن أتعس الناس هم من يملكون كل شىء .لماذا ؟ لأن هؤلاء حدث عندهم اكتفاء من الاحتياج ...فالاحتياج هو الذي يعطى الأمل فى الغد والحماس للوصول إلى الهدف وعندما يكون لدى  الإنسان هدف فهو حى يشعر بأهمية الحياة  وأهميته فى الحياة .فهل فكر هؤلاء كيف تعود لهم روح السعادة .وماذا يفعل  هؤلاء المكتفون كى يعيشوا السعادة .. إن أفضل سبل السعادة  هو محاولة اسعاد  الآخر  . فاعلم أن ماتراه قليلا  لاقيمة له قد يكون عند الآخرين كثيرا جدا وقد يكون لهم الأمل كله .. فإذا وهبته إليهم ترى نظرة السعادة وابتسامة الرضا وفرحة القلب ورقصة الجوارح . عندها يمتلىء الجو بالسعادة ويسرى ريحها إليك فتسعد  برؤية سعادة وفرحة الآخرين ..أنها   تفوق كل  ألوان السعادة الأخرى   ..قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم 

 «من اطعم أخاه قطعة  حلواء صرف الله عنه مرارة الموت»

 (رواه القطب الراوندي)

.لماذا لأنه أسعد أخاه ولو بشىء بسيط .

 وقال : "مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ، أَثْبَتَ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الأَقْدَامُ "

يالها من نعمة  أن يجعلك الله سببا فى سعادة الآخرين فتسعد فى الدنيا و فى الآخرة ..

اصنعوا السعادة فالسعادة صناعة لاتحتاج إلى خبير ....انما فقط روح صافية تسمو فوق الأحقاد وقلب طيب ملؤه الحب والعفو  ورحمة بالخلق دون تفرقة بين عرق ولون . وانسانية لانقبل لها قيد ولا نرضى لها بديل .

ترشيحاتنا

هذه الفئة العمرية ممنوعة.. روبي تضع شروطا لحفلها بـ "العلمين"|شاهد

أسامة طلعت يكشف جهود تطوير الآثار والهدف من تسجيلها.. فيديو

جودة التعليم تعتمد 6 كليات ومعهدًا عاليًا و 196 مؤسسة "قبل الجامعي"

رئيس الوزراء يستعرض مؤشرات موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول في 2020/ 2021

الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان ..فيديو

إسكان النواب: لا حاجة لتدخل تشريعي في أزمة انهيار العقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تهزم أستراليا بهدفين دون رد وتصعد لربع نهائي أولمبياد طوكيو

بطل من ذهب.. رقم إعجازي لـ محمد الشناوى فى مباراة مصر واستراليا

التمويل العقاري| طرح وحدات للاستلام الفوري بـ 17 محافظة.. أسعار وتفاصيل

صديقها يصغرها بـ 10 سنوات.. التحريات: كائن الهوهوز مطلقة بسبب سوء سلوكها

هل إتيان الرجل زوجته في دبرها يجعلها محرمة عليه؟ الإفتاء توضح

أولمبياد طوكيو .. مصر تتقدم على أستراليا بهدف لـ أحمد ياسر ريان

ظهرت الآن.. برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر هذا الرابط

قرار عاجل من التعليم بشأن تظلمات الدبلومات الفنية والثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تتجنب ضربة الشمس.. جمال شعبان يوضح

عملات زمان.. البارة وقيمتها وفترة تداولها بمصر

شاهد .. الإطلالة الأولى لـ هاجر أحمد من حفل زفافها

من العصر البطلمي.. اكتشاف حطام سفينة مصرية قديمة تحت مياه المتوسط|صور

فيديو

فيديوجراف.. مفاجأة في نتيجة بائع الفريسكا بـ أولى طب

مطلقة وأسرتها تبرأت منها.. قصة كائن الهوهوز

فيديو جراف.. سمية الخشاب : الفلوس ما بتعملش ولاد ناس

فيديو جراف| في الرئة.. تفاصيل إصابة زكي فطين عبدالوهاب بالسرطان

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: مقاييس السعادة

أحمد شيخو يكتب: ثورة الشعب التونسي على الإخوان

محمود البسيوني يكتب: الألوان الحقيقية

هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: محدودية الأمن الجماعى العالمى

مروة لطفي

أكاذيب الغرام

بهجت العبيدي

المتفاوت والمشترك من القيم الإنسانية

إلهام أبو الفتح

هل يتحرك العالم لمواجهة الفيضانات الغاضبة؟

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ