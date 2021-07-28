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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سرجة ومخزن منتجات سناكس غير مرخصين في الجيزة

ضبط المخزن المخالف
ضبط المخزن المخالف

تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية التموين، من ضبط منشأة تعد مواد غذائية (سرجة) تزاول النشاط دون الحصول علي التراخيص والشهادات الصحية اللازمة.

وتم التحفظ علي كميه قدرها 600كجم طحينه خام  مجهوله المصدر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف حفاظا على سلامه المواطنين .

كما تم ضبط مخزن تابع لأحدي شركات السناكس وغلقه لعدم وجود التراخيص اللازمة وعدم وجود شهادات صحية لمدير المخزن  وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف كما تم الكشف علي صلاحية المنتجات وتبين سلامتها.


محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف

من ناحية أخرى الان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جوله تفقدية لمتابعه نسب تنفيذ أعمال الرصف والتنسيق العام للطريق ووضع أعمدة الإنارة بشارع الاربعين للقادم من طريق المنصورية والمتجه الي كوبري المريوطية الطائر.

حيث وجه المحافظ بضرورة الاسراع من وتيرة الاعمال للإنتهاء من كافة الإعمال المتعلقه بمحور محمد انور السادات بالكامل وفتحه بالكامل للجركة المرورية.

وشدد علي رئيس حي الهرم بمراعاة خطوط التنظيم بمسار الطريق ووضع أعمدة الإنارة.

يرافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.
 

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محافظ الجيزة الجيزة محافظة الجيزة مديرية التموين سلامة المواطنين كوبري المريوطية الشهادات الصحية رئيس حى الهرم

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