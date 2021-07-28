"صمام الأمان".. الأهلي يحتفل بـ تألق الشناوي مع المنتخب الأولمبي

احتفل النادي الأهلي بـ تأهل المنتخب الأولمبي لـ ربع نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لـ الشناوي، حارس مرمى الفريق والمنتخب الأولمبي، معلقة "سوبر شنو صمام الأمان".

خطف محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي، الأنظار بعد أدائه الأسطورى مع الفراعنة فى مباراة اليوم أمام أستراليا التى انتهت بفوز مصر بهدفين دون رد وحسم التأهل إلى الدور ربع النهائى من منافسات أولمبياد طوكيو.

ولعب محمد الشناوى دورا رئيسيا ومهما فى حسم تأهل مصر إلى الدور المقبل بعد أن تمكن من التصدى للعديد من الكرات الخطرة والتى كادت أن تطيح بمصر خارج الأولمبياد .

جاءت أهداف منتخب مصر عن طريق أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 44، وأضاف عمار حمدي الهدف الثانى فى الدقيقة 86 ، وبهذا الفوز يضمن منتخب مصر الأولمبي التأهل إلى الدور ربع النهائى من مسابقة أولمبياد طوكيو 2020.

وضم تشكيل منتخب مصر الأوليمبي فى مباراته أمام أستراليا: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وثلاثى الدفاع أحمد حجازى قائد الفراعنة ومحمود حمدى الونش وأسامة جلال بجانب كريم العراقى فى الجبهة اليمنى وأحمد فتوح فى الجبهة اليسرى وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وصلاح محسن فى الوسط وأحمد ياسر ريان فى الهجوم.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد صبحى حارس المرمى وناصر منسى وأحمد رمضان بيكهام وإمام عاشور وإبراهيم عادل وكريم فؤاد وناصر ماهر.