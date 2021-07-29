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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب مغادرة واشنطن.. الكاظمي يعلن الاتفاق على عدم وجود قوات أمريكية في هذا الموعد

الكاظمي
الكاظمي

غادر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، العاصمة الأمريكية واشنطن، معلنا الاتفاق على عدم وجود قوات قتالية نهاية العام.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "غادرنا واشنطن إلى بغداد الحبيبة بعد زيارة ناجحة وتفاهمات إقتصادية وسياسية وثقافية، واتفاق لنقل العلاقة الأمنية إلى التدريب والمشورة وعدم وجود قوات قتالية بنهاية العام".

مستشار رئيس وزراء العراق: زيارة الكاظمي لواشنطن لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية

الكاظمي: العراق لم يعد بحاجة لوجود القوات الأمريكية

‏وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والسياسي لخدمة شعبنا ونأمل بتواصل مستمر لتكريس قيم التعاون والحوار".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وصل الأحد الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

وجاء الزيارة في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

مصطفي الكاظمي العاصمة الأمريكية واشنطن قوات قتالية رئيس الوزراء العراقي

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