ضبط 650 كيلو بانجو بحوزة تشكيل عصابي بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم، الخميس، في ضبط 650 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، بحوزة 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات لحين العرض على النيابة.

وذكرت مديرية أمن أسوان، فى بيان لها صادر اليوم، أنه تم ضبط 4 متهمين بحوزتهم 4 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 650 كيلو جرام.

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وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

وكذلك تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

وكان قد تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة اليوم الخميس .

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ماركة "بيجو" على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بالقرب من منطقة بنبان بدائرة مركز دراو شمال أسوان.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث تبين إصابة 5 أشخاص تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

هذا وكان قد بدأ صباح اليوم الخميس توافد 2175 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية للثانوية العامة بأسوان لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي داخل 30 لجنة امتحانية من إجمالى 6816 طالبا وطالبة للشعبتين العلمية والأدبية على مستوى إدارات أسوان الخمس وذلك وفقاً لتظام التقييم الجديد "البابل شيت" وسط تشديد الإجراءات وإتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.