تعليمات هامة للمتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بـ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة استمرار العمل فى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز والمدن اليوم، الخميس، حتى الساعة الثامنة مساءً.

جاء ذلك القرار نظراً لانتهاء مهلة استكمال مستندات التصالح فى مخالفات البناء، والمحددة فى 31 يوليو للذين سبق وتقدموا فى الميعاد القانونى.

وأشارت محافظة الجيزة إلى استمرار العمل باكرا طوال اليوم، وذلك للتسهيل على المواطنين.

يذكر أن محافظة الجيزة تواجه مخالفات البناء بمنتهى الحزم، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمواجهة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي ذلك الإطار، قام حي بولاق الدكرور بتنفيذ قرار إزالة لحجرتين تم بناؤهما بدون ترخيص بالدور السادس فوق الأرضي بالعنوان شارع أحمد إسماعيل من شارع بهجت الشوربجى.



كما تمت إزالة حوائط ٣ شارع أم القرى من شارع أبو زيد بدر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.