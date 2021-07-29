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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليمات هامة للمتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بـ الجيزة

صدى البلد

أعلنت محافظة الجيزة استمرار العمل فى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز والمدن اليوم، الخميس، حتى الساعة الثامنة مساءً.

 

جاء ذلك القرار نظراً لانتهاء مهلة استكمال مستندات التصالح فى مخالفات البناء، والمحددة فى 31 يوليو للذين سبق وتقدموا فى الميعاد القانونى.

 

وأشارت محافظة الجيزة إلى استمرار العمل باكرا طوال اليوم، وذلك للتسهيل على المواطنين.

 

يذكر أن محافظة الجيزة تواجه مخالفات البناء بمنتهى الحزم، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمواجهة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وفي ذلك الإطار، قام حي بولاق الدكرور بتنفيذ قرار إزالة لحجرتين تم بناؤهما بدون ترخيص بالدور السادس فوق الأرضي بالعنوان شارع أحمد إسماعيل من شارع بهجت الشوربجى.


كما تمت إزالة حوائط ٣ شارع أم القرى من شارع أبو زيد بدر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجيزة المراكز التكنولوجية الإدارات الهندسية التصالح في مخالفات البناء بولاق الدكرور

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