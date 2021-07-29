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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة والبرج الأيقوني

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

قام أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، اليوم الخميس ، بجولة تفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة ، إلى جانب تفقدهم مجلس النواب الجديد، والكنيسة الكتدرائية،  حي السفارات، والبرج الأيقوني ، والذي يعد بمثابة أعلى وأطول برج في القارة الإفريقية، ويقع البرج في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، تحديدا بمنطقة الأعمال المركزية.

 

و التقى اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش زيارتهم للعاصمة الإدارية.

 

وقال اللواء  أحمد زكى عابدين إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان حلم وأصبح واقعا على الأرض ، و إن التخطيط لهذه العاصمة تم بشكل دقيق وعناصر نجاحها متوفرة لأن التخطيط يراعى عوامل كثيرة، بالإضافة الى أن المشروع استثماريا يدر عائدا على الدولة.

 

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وأضاف أحمد زكى عابدين أن العاصمة الإدارية تعد أفضل مدينة فى الشرق الأوسط، وتضارع أحدث مدن العالم ، مشيرا الى أنها تعتمد أحدث الأنظمة التكنولوجية فى كل المجالات عند إنشاء مشروعاتها.

 

واستمع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، لعرض تفصيلى من العميد خالد الحسينى المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة،  عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منذ بداية نشأته وحجم الجهد المبذول وآخر تطورات المشروع على أرض الواقع.

تنسيقية شباب الاحزاب حى السفارات البرج الأيقوني أحمد زكي عابدين العاصمة الإدارية الجديدة

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