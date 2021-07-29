أحمد فهيم يكتب: مانيفيستو

كنت بصحبة سائق سيارة نقل ، و سمعته يهاتف زميله، و هو يسأله : عن ( المانفستو ) اللى جاي ؟

تعجبت جدا من وجود هذا المصطلح المخيف بينهم و كيف ينطقونه بهذه البساطة ؟! و ما علاقته بعالم الأسفلت ؟!

انتهى من مكالمته ، فسألته عن كلمة المانفستو _ كما ينطقها _ ماذا تعني ؟!

نظر لي مذهولا من جهلي ، بعد أن أشغل سيجارته و نفث دخانها في عصبية ، إذ كيف إلى الآن لا أعرف كلمة ( مانفستو ) ؟! و هل ما يزال مخلوقا في المجموعة الشمسية لا يعرفها ؟! و ما جدوى حياة جاهل مثلي إن لم يعرف معنى هذه الكلمة ؟! و لماذا تتحمل الأرض فاتورة وجود الأغبياء أمثالي ؟! بالتأكيد أن من هم على شاكلتي من الحمقى سبب شرور العالم .

كل ما أعرفه عن هذا ( المانيفيستو ) أنه :

بيان الحزب الشيوعي ، و هو كتيب نشره السياسيان كارل ماركس و فريدرك أنجلز ، و أصبح أحد أكثر الكتب السياسية تأثيرا في العالم ، و هو عبارة عن منهج للصراع بين الطبقات الإجتماعية و مشاكل الرأسمالية ، و تنبأ بأشكال مستقبل النظم الشيوعية المحتمل .

لكني أخبرته أنني لا أعرف عنه شيئا ..

رمقني بنظرة أخرى تقدح شررا مع لمسة شفقة بسبب غبائي الشديد ، و غيابي عن كوكب الأرض و سقوطي في سراديب الجهل .. التفت لي متقمصا دور المعلم الخبير ببواطن

و أسرار غوامض الكون ، قائلا بلهجة كبير الكهنة : المنافستو ده يعني الملف في الطريق يا نجم .

يقصد الدوران للإتجاه المعاكس ..

استدركت مدى جهلي ، و سألته المعذرة ..

فوجدها فرصة أن يضاعف الدرس العميق لسفيه مثلي ..

و أراد أن يمنحني في نهاية الدرس الوصية الأخيرة ، فقال

و هو يهز رأسه أسفا على تردي الوعي و سطحية العقول ،

و قد بلغ منه الضيق من جهالتي مبلغا هائلا :

سلام يا بلد الكلام

تاخدوا كام و تبطلوا كلام ؟!