‎العضو المنتدب للوفاء لتأمينات الحياة: مصر تفوز بعضوية الاتحاد المصري لشركات التأمين

فازت السيدة عبير حلمي صالح لعضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة- مصر بمقعد من ٩ مقاعد لشركات التأمين و٤ مقاعد خاصة بشركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال في قطاع الأعمال العام، وذلك بمجموع ٣٨ صوتا وهي نسبة التصويت الأعلى على مستوى قطاع التأمينات.

‎يأتي ذلك في اطار انعقاد الجمعة العمومية للاتحاد المصري للتامين رقم ٨٦ يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢١ بفندق النايل ريتز كارلتون في القاهرة. وتم خلال الاجتماع اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021 – 2022 وأجريت انتخابات مجلس الإدارة للدورة 2021 -2025 ليحسم علاء الزهيري مقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالتزكية كونه المرشح الوحيد على هذا المقعد، كما حسم الدكتور سعيد جبر مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية أيضا لكونه المرشح الوحيد على هذا المقعد.

‎وقد أعربت صالح عن سعادتها بهذا الفوز مؤكدة على أهمية تمثيل الشركات في الاتحاد المصري للتأمين لتمكين الشركات من التعاون معا ومع الاتحاد لتطوير القطاع وتحقيق الشمول التأميني لمزيد من المواطنين.

‎يأتي ذلك عقب انطلاق عمليات الوفاء لتأمينات الحياة مصر في السوق المصرية بعد تحقيق الشركة سجلا حافلا في أسواق متنوعة مثل المغرب والسنغال وساحل العاج والكاميرون. وتشتهر الوفاء لتأمينات الحياة مصر بقدراتها المالية القوية وشبكتها الواسعة من المنافذ.