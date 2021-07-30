عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر مباراة منتخب اليد أمام السويد في أولمبياد طوكيو

منتخب مصر
منتخب مصر

تتجه أنظار الجماهير المصرية اليوم الجمعة لـ استاد يويوجي الوطبي في طوكيو لمتابعة مباراة منتخب مصر في كرة اليد أمام نظيره السويدي في الجولة الرابعة  بالمجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد في اولمبياد طوكيو .

فاز المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، على نظيره الياباني بنتيجة 33 – 29، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم “الفراعنة” بنتيجة 18 – 11، قبل أن يحافظوا على الفارق خلال أحداث الشوط الثاني وحصد نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخبنا الوطني للنقطة رقم 4 واقترب كثيرًا من الصعود لربع نهائي الأولمبياد.

 

وكان منتخب مصر قد فاز في الجولة الأولى على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37 – 31، قبل أن يخسر من الدنمارك بنتيجة 32 - 27.

سجل المنتخب الوطني في مرمى اليابان 33 هدف من 51 تصويبة بنسبة تصل إلى 65٪، بواقع 12 هدف من ال 6 متر، و 7 أهداف عن طريق الأجنحة، و 4 أهداف عن طريق ال 9 أمتار، و 4 أهداف عن طريق ال 7 أمتار، و 4 أهداف عن طريق المراوغات، و هدفين عن طريق الهجوم السريع.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا بار

وندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

 

ترشيحاتنا

بعد قتله مدرسة على كوبري مشاة بالهرم.. كاميرات المراقبة ترصد لحظة هروب المتهم

بعد خسارتها أمام اللاعبة الإسرائيلية .. تهاني القحطاني تثير الجدل بصور الحجاب

لا يتعلمون الدرس.. الأخطاء التى وقع فيها إخوان تونس وأدت إلى سقوطهم

أسعار الذهب ترتفع.. المعدن الأصفر يحقق أفضل مكسب أسبوعي

أول تعليق من كريم هنداوي بعد فوز مصر علي السويد بـ طوكيو 2020

اليابان تفرض الطوارئ بالتزامن مع أولمبياد طوكيو.. اعرف السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القانون يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها فى هذه الحالة

لمدة شهر .. تفاصيل وقف 4 برامج شهيرة

توقف برنامج بسمة وهبة على المحور لمدة شهر .. ما السبب ؟

البنك المركزي يعتمد قواعد التشغيل البيني لعمليات الإيداع والسحب النقدي

الأناكوندا يتألم في صمت.. صفعة مزدوجة لـ مصطفى محمد

حكم رقص المرأة لزوجها وهل يحق لها الامتناع؟ الإفتاء تجيب

بريطانيا: سفينة تجارية تعرضت لهجوم في بحر العرب

منتخب مصر يفوز علي السويد بنتيجة 27-22 في طوكيو 2020 ويتأهل رسميا إلى ربع النهائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول كوب من أوراق الموز المغلي وشاهد النتيجة

كل ما تريد معرفته حول التهاب الكبد الكحولي

الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على أسوان بهدف كهربا فى الدوري ..شاهد

ماسك ازالة حبوب الوجه.. 4 وصفات طبيعية

فيديو

فيديوجراف.. طعن مدرسة في الشارع من أجل حقيبة يدها.. التفاصيل

«إنت متعرفش أنا مين».. رائد شرطة يؤدّب حمو بيكا في الإسكندرية «فيديوجراف»

أشاد به محمد بن راشد.. مصطفى قنديل شاب مصري حديث المنطقة

فيديوجراف.. رامي رضوان يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز ويعتذر للصحفيين

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الاتيكيت والمعاملات اليومية

رسمي عجلان يكتب: التجسس على الآخرين أَخلاقَ الفَسَقَةِ والمُنَافِقِينَ

أحمد فهيم يكتب: مانيفيستو

د.أميرة مجدي تكتب: العنف الأسرى

أحمد الغنام يكتب: الخروج من الليل المظلم

عبد المعطى أحمد يكتب: يونس القاضى مؤلف نشيد بلادى بلادى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الهناجر.. الإبداع مستمر مع ديجافو

د. ماريان جرجس

الريف المصري الجديد.. أفاق المستقبل

محمد نوار

الأولاد.. بنين وبنات!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: محدودية الأمن الجماعى العالمى

مروة لطفي

أكاذيب الغرام

بهجت العبيدي

المتفاوت والمشترك من القيم الإنسانية

إلهام أبو الفتح

هل يتحرك العالم لمواجهة الفيضانات الغاضبة؟

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

اﻟﻤﺰﻳﺪ