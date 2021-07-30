بث مباشر مباراة منتخب اليد أمام السويد في أولمبياد طوكيو

تتجه أنظار الجماهير المصرية اليوم الجمعة لـ استاد يويوجي الوطبي في طوكيو لمتابعة مباراة منتخب مصر في كرة اليد أمام نظيره السويدي في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد في اولمبياد طوكيو .
فاز المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، على نظيره الياباني بنتيجة 33 – 29، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.
وانتهى الشوط الأول بتقدم “الفراعنة” بنتيجة 18 – 11، قبل أن يحافظوا على الفارق خلال أحداث الشوط الثاني وحصد نقاط المباراة.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخبنا الوطني للنقطة رقم 4 واقترب كثيرًا من الصعود لربع نهائي الأولمبياد.
وكان منتخب مصر قد فاز في الجولة الأولى على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37 – 31، قبل أن يخسر من الدنمارك بنتيجة 32 - 27.
سجل المنتخب الوطني في مرمى اليابان 33 هدف من 51 تصويبة بنسبة تصل إلى 65٪، بواقع 12 هدف من ال 6 متر، و 7 أهداف عن طريق الأجنحة، و 4 أهداف عن طريق ال 9 أمتار، و 4 أهداف عن طريق ال 7 أمتار، و 4 أهداف عن طريق المراوغات، و هدفين عن طريق الهجوم السريع.
وتضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.
ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.
ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا بار
وندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.