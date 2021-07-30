انطلاق تصوير الفيلم الروائي القصير الأول والأخير منتصف أغسطس

ينطلق تصوير الفيلم الروائي القصير "الأول والأخير"، منتصف أغسطس المقبل، بعد اكتمال فريق العمل، حيث انضم مؤخرًا إلى الفيلم الفنان زياد ممدوح بعد ترشيحه من قبل مخرج العمل علي البشبيشي.

تفاصيل فيلم الأول والأخير

وأكد زياد ممدوح في تصريح صحفي، أنه وقع اختياره علي المشاركة في العمل بعدما قام بعمل كاستينج مع عدد كبير من الممثلين الشباب والساعيين للدخول في تجربه التمثيل، وهو ما جعل الأمر صعب في بدايه الاختبارات، خاصة وأن عدد المشاركين تعدى الـ 200 مشترك.

وأشار زياد ممدوح، إلى أنه سيقوم بدور شخص لديه الكثير من المشاكل الزوجية والتي تدخله في صرعات عديدة مع زوجته في إطار اجتماعي.

ويأمل زياد ممدوح أن يقدم الفيلم حالة جيدة للمشاهدين وأن يعلم كل من يشاهده مقدار المواهب الشبابية التي يتمتع بها الفنانين المستقلين في مصر والوطن العربي دون أي اعتبارات أخرى.

قصة فيلم الأول والأخير

تدور قصة فيلم الأول والأخير في إطار إجتماعي درامي يناقش بعض المشاكل الأسرية التي تحدث في عالمنا العربي، علي أن يلقي الضوء بشكل مشابه للواقع علي كافة أساليب المعاناة التي تواجهها عدد كبير من الفتيات.

فيلم "الأول والأخير" يعتبر مشروع مشترك من نوعية الأفلام القصيرة التي من المنتظر أن يعرض في كل مهرجانات الأفلام في مصر بدايةً ثم في المهرجانات العالمية.

جدير بالذكر أن زياد ممدوح شارك في مسلسل نسر الصعيد الذي تم عرض في عام 2018 بطولة محمد رمضان، سيد رجب، درة، وفاء عامر، دينا، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، مها ابو عوف، محمد حاتم، محمد عز، باسل الزارو، مؤمن نور، أحمد خالد صالح، عماد زيادة، بدرية طلبة.