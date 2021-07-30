عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تونس الخضراء تتحرر من فساد الإخوان

صدى البلد

ما أشبه الليلة بالبارحة ،عندما تحررت مصر من الاخوان في ال8 سنوات الاخيرة من الان ،تأتي الاحداث مشابه لها في دولة تونس الخضراء الشقيقة هذه الايام  والتي تسعي بكل قوة للتحرر من جماعة الاخوان الارهابية وحركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب .فقد وقع الصدام بين الرئيس المنتخب قيس سعيد من ناحية وبين حركة النهضة وتنظيم الاخوان الارهابي ،والتنظيم الاخير معروف عنه العنف والقتل والفساد والافساد في اي مكان يتواجد فيه والمتاجرة بالاسلام والاسلام منه براء ،فضلا عن احتلاله لمعظم مفاصل الدولة في تونس منذ اكثر من عشر سنوات بعد واقعة انتحار البوعزيزي وتحولان الربيع العربي ،وهذه الجماعة تهيمن علي القرار التنفيذي في دولة تونس مما ادي الي تراجع الاحوال المعيشية للمواطنين وتراجع الاقتصاد الوطني للبلاد والسياسي ،مما دفع السعب التونسي الي الانتفاضة ضد هذه الجماعة التي انشغلت طوال الفترات الماضية بمعارك سياسية داخلية وخاصة بهم بينما احوال الشعب والبلاد تذهب الي الجحيم ،حتي اصبحت البلاد تعيش علي المنح والمعونات الخارجية فضلا عن تكبدها لديون خارجية وداخلية لا حصر لها ! لدرجة ان الدولة لم تستطيع مواجهة ازمة فيروس كورونا من حيث الاجراءات الاحترازية المفترض ان تقوم بها اي دولة بسبب حكومة حركة النهضة الحاكمة!
قدمت حركة النهضة الاخوانية في تونس نفسها للشعب علي انها معارضة للنظام الاسبق وزعمت انها تعمل من اجل الشعب والبلاد والديمقراطية الا انها ارتكبت جرائم وحالات فساد في الداخل والخارج ،من بينها حصولها علي تمويلات خارجية مثبتة في انتخابات 2019 ،فضلا عن القيام باعمال تضر بالامن القومي للبلاد الامر الذي جعل الشعب التونسي واحزابه للتضامن مع قرارات الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد في وقف وتجميد مجلس النواب التونسي وتشكيل حكةمة جديدة لانقاذ البلاد من الانهيار ، فضلا عن سعي الاخوان هناك لنزع صلاحيات الرئيس التونسي باي حال من الاحوال!
تونس الخضراء  تتحرر من قبضة الاخوان الارهابية لتحافظ علي ما تبقي منها ومن هيبتها التي فقدت جزء كبير منها بسبب فساد جماعة الاخوان التي لا تعمل سوي لمصالحها الخاصة وللجماعة فقط بينما المصلحة المجتمعية لا تنظر الي هذا الامر وهو النهج المعروف عنها من قبل !
لقد قالها من قبل الشاعر التونسي ابي قاسم الشابي :" اذا الشعب يوم اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر " وبالفعل الشعب التونسي اراد الحياة في ظل رئيس منتخب قيس سعيد وديمقراطي ويريد انقاذ تونس من الانهيار علي يد حكومة الاخوان ويؤازره في هذا الامر ،والاحزاب جميعها مع قرار الرئيس من اجل تونس الخضراء العزيزة الشقيقة.

ترشيحاتنا

حظر سفر وتجميد أصول.. الاتحاد الأوروبي يكشف العقوبات المتعلقة بالنخبة الحاكمة في لبنان

العراق.. سقوط صاروخ داخل شركة بترولية في صلاح الدين

حادث قطار نجع حمادي.. السائق اصطدم بمصدة خراسانية بسبب غلق تحويلة قضبان.. والهيئة توقفه عن العمل وتحيله للتحقيق الفوري

الدينار الكويتى الأعلى... أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم السبت

الخارجية الأمريكية تعلق على حادث ناقلة النفط في بحر العرب

البطاوي يكشف سبب الاستعانة بـ هيثم شعبان مجددا وعرضان لـ أحمد ياسر ريان من إوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لـ ملاك العقارات|حبس وغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيه في ارتكابك هذه المخالفات

هل انتشار النمل فى المنزل دليل الحسد.. اعرف رأي العلماء

للمسافرين للخارج.. الصحة تصدر شهادة التطعيم ضد كورونا بنظام QR كود

مفاجآت وتعديلات جديدة في تشكيل منتخب مصر أمام البرازيل

لمدة شهر .. تفاصيل وقف 4 برامج شهيرة

حساب مزيف على تويتر يعلن انفجار جهاز تصحيح امتحانات الثانوية العامة|والتعليم ترد

أبرزها أتوبيس الإنجيلية.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 130آخرين بحوادث في 9 محافظات

بيان استفزازي.. إثيوبيا تعلن عن خط أحمر وتؤكد استعداد جيشها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم عدم قدرتها على الإنجاب.. اكتشاف معجزة داخل رحم امرأة قبل إزالته|صور

ملكة جمال العراق لعام 2021.. شاهد

تناول كوب من أوراق الموز المغلي وشاهد النتيجة

كل ما تريد معرفته حول التهاب الكبد الكحولي

فيديو

متهم بالشذوذ.. محمد رمضان يتعاون مع بطل فيلم إباحي شهير

فيديوجراف.. صورة ألبوم مصطفى كامل تثير سخرية الجمهور

فيديوجراف.. مفاجأة في قضية طبيب دبلوم التجارة في الفيوم

فيديو جراف.. ضحاياه كتير .. اليوتيوبر أحمد حسن يرد على اتهامه بالتحرش بفتاة

المزيد

ساحة رأي

فاطمه شنان تكتب: المال والبنون زينة الحياة الدنيا

د.فتحي حسين يكتب: تونس الخضراء تتحرر من فساد الإخوان

بيري محمد تكتب: أولمبياد طوكيو وحصاد مصري عالمي

عبد الفتاح طارق يكتب: سر ارتفاع معدل الجريمة

د.محمد شوشة يكتب: البحث العلمي في مصر.. مشكلات وحلول

مني داوود تكتب: فن الاتيكيت والمعاملات اليومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

تونس بخير بعد الإطاحة بالنهضة

المستشار سُليمان عبدالغفار

مواجهة «الإحباط» بِالإبداع

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نظرية المؤامرة

أحمد فرغلى رضوان

الهناجر.. الإبداع مستمر مع ديجافو

د. ماريان جرجس

الريف المصري الجديد.. أفاق المستقبل

محمد نوار

الأولاد.. بنين وبنات!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: محدودية الأمن الجماعى العالمى

مروة لطفي

أكاذيب الغرام

اﻟﻤﺰﻳﺪ