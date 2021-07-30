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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عميد آثار القاهرة: أضفنا لغات جديدة لدراسة الطلاب ونظم المعلومات الأثرية

صدى البلد

قال الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إن دراسة الآثار كانت قديما تصنف على أنها علم دراسة الماضي، ولكنها حديثاً علم دراسة المستقبل، مشيراً إلى أن دراسة التاريخ عبارة عن دراسة أمم وشعوب، كما أن كل مشكلة تظهر في العصر الحديث يكون لها مثيل في الماضي تاريخيا.

وأضاف  الدكتور أحمد رجب، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائيةTEN، أن الطلبة في الكلية يأتون لدراسة الآثار في 6 تخصصات، منها الإسلامية والقبطية، والترميم، ونظم المعلومات الأثرية، وقسم الإرشاد الأثري.

وأضاف  الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أن دارس الآثار إنسان رغب في معرفة الثقافة، مشيراً إلى أن الكلية أضافت العديد من اللغات وليست الإنجليزية فقط، قائلا:" تم إضافة اللغة الصينية الروسية اليابانية وتم استحداث الكثير من اللغات في اللكية".

وأكمل  الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أن مصر القديمة كان لها اتصال بكل الحضارات القديمة في آسيا وأوروبا وغيرها، مشيراً إلى أن الحضارة المصرية الحضارة الوحيدة التى كانت على صلة مع جميع حضارات العالم القديم.

وتابع عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أن الهند كانت قديما عبارة عن 2000 إمارة وكل إمارة لها حاكم وكل منها لها تقاليدها، موضحاً أن المماليك وصلوا إلى الهند، قائلا:" دولة المماليك كانت أول دولة في العالم ومؤسس دولة المماليك من أصل هندي".
 


في سياق آخر، أعلنت  إدارة شئون الطلاب بكلية الآثار جامعة القاهرة ، عن فتح باب الالتماسات على نتائج مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني (دور مايو ٢٠٢١) ،  حتى يوم الإثنين ٥ يوليو .

وأضافت إدارة شئون الطلاب ، على من يرغب في عمل التماس على نتيجته ، عليه التوجه لإدارة شئون الطلاب في الكلية خلال تلك المدة الزمنية المذكورة ، علما بأنه لن يتم قبول أية التماسات بعد تلك المدة .

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكلية الآثار (البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة) حيث كانت الامتحانات بنظام البابل شيت وتم تصحيحها في نفس يوم الامتحان ومراجعتها واعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

كما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور جميع نتائج الامتحانات بكليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسمية للكليات وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

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جامعة القاهرة
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات تشهد هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات وأنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم إستراتيجية لادارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري ومتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

أحمد رجب جامعة القاهرة اللغة الصينية

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