تعرف على العديد.. أصعب المأثورات الشعبية لسيدات الأرياف

قال الدكتور أحمد مرسي، أستاذ الأدب الشعبى والفولكلور بجامعة القاهرة، إنه من مواليد محافظة كفر الشيخ، كما أنه تأثر بالحواديت الشعبية منذ صغره، ولم يكن يعرف وقتها إنه علم يدرس، والأدب الشعبي جزء من مكون الشعوب لتضم التقاليد والعادات والحرف الشعبية وغيرها.

وأضاف مرسي، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أنه كان مغرم بالأدب الجاهلي وفكرة الفروسية، قائلا:" لقيت في علم بيدرس الأدب الشعبي فقررت أدرس هذا التخصص والأغاني الفلكورية سبب دخولي إلى التراث الشعبي".

وأكمل أستاذ الأدب الشعبى والفولكلور بجامعة القاهرة، أنه قام بأول جولة ميدانية في المأثور الشعبي بالجامعات المصرية، قائلا:"مصر جديدة تتشكل منها مبادرة حياة كريمة وتأتي لنقل مجتمع من ثقافة وعادات وتقاليد إلى مجتمع آخر بثقافة وعادات وتقاليد وما يحدث هو تغيير للمجتمع المصري وأهم ما فيها هو بناء الإنسان".

وأردف أستاذ الأدب الشعبى والفولكلور بجامعة القاهرة، أن الأصل فكرة عميقة الجذور في الوجدان المصري، ولذلك يتم ربطها بمواقف الأشخاص، مشيراً إلى أن العمل الميداني سبب رئيسي في تشكيل شخصيتي وتكويني الإنساني.

وتابع أستاذ الأدب الشعبى والفولكلور بجامعة القاهرة، أصعب المأثورات الشعبية هي نصوص العديد للسيدات في الأرياف، وليس له علاقة بالدين أو غيره، قائلا:"من أصعب أشكال المأثور الشعبي تسجيلاً وكان صعب نسجل لأننا لو روحنا لسيدة عجوز وقولنا هنسجل فتزعلقنا".

في سياق أخر، نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

كل ما تريد معرفته حول التهاب الكبد الكحولي

التهاب الكبد الكحولي هو التهاب الكبد الناتج عن الاستهلاك المفرط للكحول لفترة أطول، ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل من يشربون الكحول بكثرة يصابون بالتهاب الكبد الكحولي ، وفي بعض الأحيان ، يمكن أن يصاب الأشخاص الذين يشربون الكحول بشكل معتدل أيضًا، يجب على الشخص المصاب بالتهاب الكبد الكحولي التوقف عن تناول الكحول على الفور ، وإذا استمر ، فقد يزيد من خطر تلف الكبد.

خمسة نصائح للأمهات الحوامل في الصيف

تعتبر الأيام الحارة وقتًا يمرض فيه الناس بشكل خاص ، نظرًا لارتفاع الرطوبة وتغير درجة الحرارة وزيادة تكاثر البعوض وما إلى ذلك.

على هذا النحو ، إنه الوقت الذي يتعين فيه على الأمهات الحوامل توخي الحذر. إنهم ليسوا مسؤولين عن صحتهم فحسب ، بل هم أيضًا مسؤولون عن صحة أطفالهم.

تسبب تليف الكبد .. دراسة تحذر من مكملات غذائية

اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. تعرف على أهم أسبابه



هل سوء نظافة الفم والأسنان تسبب السرطان؟

لم يهتم الكثير بصحة الأسنان بالرغم من أهمية ذلك، ولكن هناك العديد من الأشخاص الذين يعتبرون ذلك أمرًا مفروغًا منه تنظيف أسنانهم بالفرشاة مرة واحدة في اليوم فقط، أو في بعض الأحيان حتى ذلك الحين ، وعدم زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري. هذه ليست صحية كبيرة

لتفادي المعارك الزوجية.. حيل للتعامل مع الزوج العصبي

عصبية الزوج، من أكثر الصفات لدى الرجل يمكن أن تتسبب فى كثرة الخلافات الزوجية، إليك كيفية التعامل مع الزوج العصبي وفقا لاستشارى التنمية البشرية والعلاقات الأسرية الدكتور محمد رجب.