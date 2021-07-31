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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على العديد.. أصعب المأثورات الشعبية لسيدات الأرياف

صدى البلد

قال الدكتور أحمد مرسي، أستاذ الأدب الشعبى والفولكلور بجامعة القاهرة، إنه من مواليد محافظة كفر الشيخ، كما أنه تأثر بالحواديت الشعبية منذ صغره، ولم يكن يعرف وقتها إنه علم يدرس، والأدب الشعبي جزء من مكون الشعوب لتضم التقاليد والعادات والحرف الشعبية وغيرها.

وأضاف مرسي، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أنه كان مغرم بالأدب الجاهلي وفكرة الفروسية، قائلا:" لقيت في علم بيدرس الأدب الشعبي فقررت أدرس هذا التخصص والأغاني الفلكورية سبب دخولي إلى التراث الشعبي".

وأكمل أستاذ الأدب الشعبى والفولكلور بجامعة القاهرة، أنه قام بأول جولة ميدانية في المأثور الشعبي بالجامعات المصرية، قائلا:"مصر جديدة تتشكل منها مبادرة حياة كريمة وتأتي لنقل مجتمع من ثقافة وعادات وتقاليد إلى مجتمع آخر بثقافة وعادات وتقاليد وما يحدث هو تغيير للمجتمع المصري وأهم ما فيها هو بناء الإنسان".

وأردف أستاذ الأدب الشعبى والفولكلور بجامعة القاهرة، أن الأصل فكرة عميقة الجذور في الوجدان المصري، ولذلك يتم ربطها بمواقف الأشخاص، مشيراً إلى أن العمل الميداني سبب رئيسي في تشكيل شخصيتي وتكويني الإنساني.

وتابع أستاذ الأدب الشعبى والفولكلور بجامعة القاهرة، أصعب المأثورات الشعبية هي نصوص العديد للسيدات في الأرياف، وليس له علاقة بالدين أو غيره، قائلا:"من أصعب أشكال المأثور الشعبي تسجيلاً وكان صعب نسجل لأننا لو روحنا لسيدة عجوز وقولنا هنسجل فتزعلقنا".

 

في سياق أخر، نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

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على هذا النحو ، إنه الوقت الذي يتعين فيه على الأمهات الحوامل توخي الحذر. إنهم ليسوا مسؤولين عن صحتهم فحسب ، بل هم أيضًا مسؤولون عن صحة أطفالهم.

 

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الأدب الشعبى قصواء الخلالي كفر الشيخ الوجدان المصري

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