نشرة قسم الأخبار: الصحة تصدر شهادة التطعيم ضد كورونا للمسافرين بنظام QR كود.. وزير الري الأسبق يقصف جبهة إثيوبيا

نشر قسم الأخبار بـ موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
للمسافرين للخارج.. الصحة تصدر شهادة التطعيم ضد كورونا بنظام QR كود
الصحة تعلن كيفية التسجيل وأماكن التبرع بـ بلازما الدم
72 تنازلا.. الأمل والمستقبل أبرز قوائم انتخابات أطباء مصر بعد انسحاب الاستقلال
النقل تشن حملة تطهير وتعقيم بجميع وسائل الحركة لمواجهة كورونا .. صور
وزير الري الأسبق يقصف جبهة إثيوبيا.. شاهد
لـ مزارعى الذرة الرفيعة.. ننشر التوصيات الفنية لزراعتها
الري: تكثيف التعاون بين مصر والعراق في مجال إدارة الموارد المائية
ضبط مستلزمات سجائر وشيش إلكترونية مهربة مع راكب في المطار
لـ مزارعى الذرة الرفيعة.. ننشر التوصيات الفنية لزراعتها