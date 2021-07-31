سيف عيسى يكشف كواليس حصده الميدالية البرونزية ب اولمبياد طوكيو

قال سيف عيسى البطل الأوليمبى ، إن قبل مباراته كان هناك ضغط خاصة انه كان يرغب بفوز ميدالية ذهب وتحقيق انجاز رياضى له فى اولومبياد طوكيو .

وأضاف " عيسى " خلال استضافته مع الاعلامية منى الشاذلى والمذاع عبر فضائية CBC ، ان حصوله على ميداليات البرونزية خلال الاولومبياد الماضية منحه دفعة قوية لتحقيق انجازات أخرى خلال الدورة الحالية ..



وأشار الى أن بعد هزيمته من نظيره الروسى فى الدور قبل النهائى فى اولمبياد طوكيو معقبا " كنت خايف ان البرونز كمان تضيع منى بعد هزيمتى من نظيره الروسى .



سيف عيسى مسيرة حافلة بالإنجازات لبطل التايكوندو الذى توج بـ5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق و5 ميداليات فى بطولة أفريقيا، آخرها تتويجه ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020 اليوم، كما حصل على 4 أوسمة جمهورية، والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017 ورقم 4 أولمبى عام 2018 ورقم 7 أولمبى حالي.

يذكر أن هدايا ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو قد حققت الميدالية البرونزية بعد فوزها الفوز على الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة بعد أن حققت نتيجة 17-6 في مباراة المركزالثالث والميدالية البرونزية .

وانطلقت أولمبياد طوكيو يوم 23 من يوليو الجاري بعد أن تأجلت عام بسبب تداعيات فيروس كورونا، وستستمر فاعلياتها حتى يوم 8 من أغسطس المُقبل.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة .

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

