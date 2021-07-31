مواعيد مباريات مصر اليوم في أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره البرازيلي، ظهر اليوم، في مباراة لا بديل عن الفوز بها؛ لاستكمال مشوار الفريق الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

نجح شوقي غريب في تنفيذ خططه في مباراتين منذ بداية دورة الألعاب الأولمبية تعادل في الأولى وانتصر في الثانية، ولم يحالفه الحظ في المواجهة أمام الأرجنتين وتلقى هزيمة بهدف وحيد.

اعتمد شوقي غريب في خطته على الدفاع بشكل كبير في المباراة الأولى أمام منتخب إسبانيا وتعادل سلبياً بدون أهداف، ولكن كانت فرصه على المرمى ضعيفة للغاية.

وحاول غريب تعديل خطته في مباراة الأرجنتين فضغط على الدفاع بشكل جيد في شوط المباراة الأول ن وخلق العديد من الفرص على المرمى، ولكن لم تسفر عن أهداف.

منتخب مصر الأولمبي

تكاسل اللاعبين في الشوط الثاني واستقبل الشناوي هدفاً في شباه وانتهت المباراة بهدف للتانجو دون رد، وهذا جعل غريب يضع خطة جديدة توازن بين المباراتين وتتوافق مع استراليا الفريق الأقوى في المجموعة.

حقق المنتخب الأولمبي الفوز عن جدراة بهدفين دون مقابل في مواجهة استراليا، بعد تدارك شوقي غريب مجريات الأمور والدفع بتشكيلة مميزة اعتمد خلالها على السرعات والكرات الطويلة.

ويبدو أن مباراة البرازيل التي سيخوضها المنتخب الأولمبي اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشر، لها طابع خاص وتبديلات جديدة في التكشيل.

مواعيد مباريات مصر في الأولمبياد السبت 31-7-2021



2:00 صباحا، عبد العزيز محلبية وماجي العشماوي (الرماية) زوجي التراب - تصفيات.

5:00 صباحا، الزهراء شعبان (الرماية) 50 متر بندقية - تصفيات.

6:00 صباحا، سيف أسر (الجمباز) الترامبولين - تصفيات.

12:00 ظهرا، منتخب مصر الأولمبي (كرة القدم) أمام البرازيل - ربع النهائي.

منتخب مصر الأولمبي

القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو



تذاع مباريات الأولمبياد عبر "بي إن سبورت" والقناة الأولمبية.



ويضع شوقي غريب خطة جديدة للسامبا، الذي يسيرون بشكل مميز في المجموعة، فلابد أن يضع لاعبان في منتصف الملعب يملكان القدرة على مجارات سرعات والقوة البدنية للبرازيل.

فمن المتوقع أن يدفع غريب، بـ إمام عاشور لاعب الوسط الذي يملك قدرات بدنية رائعة بدلاً من طاهر محمد طاهر، وإبراهيم عادل لدعم الهجوم مع أحمد ياسر ريان، بدلاً من صلاح محسن.

وإليكم التشكيل المتوقع..

محمد الشناوى: فى حراسة المرمى

وثلاثى الدفاع أحمد حجازى قائد الفراعنة ومحمود حمدى الونش وأسامة جلال بجانب كريم العراقى فى الجبهة اليمنى وأحمد فتوح فى الجبهة اليسرى وأكرم توفيق وإمام عاشور ورمضان صبحى وإبراهيم عادل فى الوسط وأحمد ياسر ريان فى الهجوم .

ومن المتوقع أن يتألق محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الأولمبي، بعد ضمه من ضمن اللاعبين فوق السن، وذلك لما شاهدناه من دعم له عن طريق الجمهور بعد تألقه في مباراة مصر واستراليا.