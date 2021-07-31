شاهد أحدث ظهور لسوسن بدر عبر إنستجرام

نشرت الفنانة سوسن بدر صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت سوسن بدر في الصورة من المطار، و علقت قائلة" إلى القاهرة".

مسلسل سوسن بدر

يُذكر أن أكد المخرج الكبير محمد النقلى أنه يجرى حالياً التعاقد مع باقى فريق عمل مسلسل “السيدة زينب” بعد ما أتم التعاقد رسمياً مع الفنانة سوسن بدر ، ولم يتحدد حتى الآن موعد نهائي لبدء التصوير.

وكشف المخرج محمد النقلى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المسلسل اجتماعي شعبى ، حيث تدور أحداث داخل حارة مصرية تقع فى منطقة السيدة زينب .

واستكمل المخرج محمد النقلى قائلاً: العمل يبرز القيم الموجودة فى الحارة المصرية، وتدور أحداثه في إطار 60 حلقة، وحتى الآن تم الانتهاء من معظم العمل، ويتبقى ما يقرب من 4 حلقات فقط .

وأضاف المخرج محمد النقلى قائلاً: "العمل سيتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى وتحديداً فى الموسم الشتوى القادم".

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