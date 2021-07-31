شوقي غريب: نحن نلعب أمام منتخبات دائمة الظهور في كأس العالم ونحاول ان نؤدي بشكل جيد

تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن مواجهة البرازيل في ربع نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب في تصريحاته التي أدلى بها قبل مباراة ظهر السبت: "اتمنى أن يكون الفوز حليفا لنا ونحقق شيء جيد أمام خصم كبير، لقد لعبنا 3 مباريات أمام اسبانيا والأرجنتين واستراليا".

وتابع: "نحن نلعب أمام منتخبات دائمة الظهور في كأس العالم ونحاول ان نؤدي بشكل جيد".

وواصل: "اتمنى أن نتمنى من تقديم شيء ايجابي أولًا لكي نسعد جماهيرنا وشعبنا وهذا هو نفس الشيء الذي تحدثه به مع اللاعبين أثناء الحديث بشأن المباراة".

وفاز المنتخب الأولمبي على استراليا، بينما تعادل مع إسبانيا وخسر من الأرجنتين ليحتل المركز الثاني في مجموعته بدور الألعاب الأولمبية.

وإليكم التشكيل المتوقع

محمد الشناوى فى حراسة المرمى وثلاثى الدفاع أحمد حجازى قائد الفراعنة ومحمود حمدى الونش وأسامة جلال بجانب كريم العراقى فى الجبهة اليمنى وأحمد فتوح فى الجبهة اليسرى وأكرم توفيق وإمام عاشور ورمضان صبحى وإبراهيم عادل فى الوسط وأحمد ياسر ريان فى الهجوم .

ومن المتوقع أن يتألق محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الأولمبي، بعد ضمه من ضمن اللاعبين فوق السن، وذلك لما شاهدناه من دعم له عن طريق الجمهور بعد تألقه في مباراة مصر واستراليا.