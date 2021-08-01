عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمينة خليل تثير غضب الصحفيين عقب ندوة المركز الكاثوليكي.. تفاصيل

أمينة خليل
أمينة خليل

حالة من الغضب أنتابت بعض الصحفيين تجاه الفنانة أمينة خليل، وذلك خلال ندوة مسلسلها "خلى بالك من زيزي" التى أقامها المركز الكاثوليكي للسينما حاليًا برئاسة الأب بطرس دانيال. 

 

ورفضت أمينة خليل، إلقاء أي تصريحات علي السجادة الحمراء عقب الندوة حيث اتجهت مباشرة إلى سيارتها، ومع إصرار الصحفيين اكتفت بالتسجيل مع بعض الكاميرات داخل سيارتها.


وكانت اختارت اللجنة العُليا بالمركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، مسلسل " خلي بالك من زيزي".

 

مسلسل “خلى بالك من زيزى” بطولة الفنان  أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاءالطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد  تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابةمريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

 

 قصة مسلسل خلى بالك من زيزى

 

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزى ،  قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاه تعانىمنمشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها  وتحاول الخروج منها وذلك  خلال 15 حلقةفقط فى سياق درامى مشوق .

 

وقالت الفنانة أمينة خليل، إن مسلسل خلي بالك من زيزي يعد عملا كوميديا بنكهة درامية،مشيرةإلى أن شخصية "زيزي" في المسلسل تبدو وكأنها مجنونة وعصبية الطباع من الوهلةالأولىلكن سيتحول الأمر وتنفجر مفاجآت بشأن تلك الشخصية الغريبة.

 

وأضافت أمينة خليل في تصريحات لها، إن شخصية زيزي لديها مبادئ واضحة، لذا نجد أنردودأفعالها تتفق مع ما تشعر به كونها لا تحاول أن تضبط نفسها على الإطلاق، فإذا ماأحستْبالأذى تندفع في الدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت".

 

أشارت أمينة خليل أن "زيزي" ليست زوجة مفترية، ولا يجوز الحكم عليها من خلال موقفواحدأومن دون معرفة دوافعها، ونصحت المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم علىالشخصية".

امينة خليل خلى بالك من زيزى مسلسل خلي بالك من زيزي الأنبا بطرس الاب بطرس دانيال

ترشيحاتنا

الزراعة تستعين بـ "هدهد" للتواصل مع الفلاحين

رقم قياسي جديد لمنتخب مصر لكرة اليد فى تاريخ الأولمبياد

رئيس «دينية الشيوخ»: مؤتمر الإفتاء تأكيد على أهمية استمرار التجديد في كل جوانبه

طبيعية أم بفعل فاعل.. لماذا اشتعلت حرائق الغابات في تركيا فجأة؟

39% ارتفاع في صادرات مصر من الورق والكتب بقيمة 436.5 مليون دولار

المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعلن عن فرص عمل للمعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوات المسلحة: تدمير 200 سيارة على الحدود الجنوبية والغربية بعضها محمل بالأسلحة

أول يوم..تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة غاز المنزل لشهر أغسطس|تفاصيل

رئيس نادي النجوم يعلن انتقال كريم فؤاد للأهلي ويكشف موعد الإعلان الرسمي.. خاص

إيفرتون ينافس أهلي جدة على ضم قائد منتخب مصر

علامات البيت المصاب بالعين والحسد .. 13 علامة تميزه وأفضل طريقة لعلاجه

أول ظهور بعد الزواج.. حمدى فتحى وزوجته يخطفان الأنظار

آسف على ما بدر مني .. رمضان صبحي يعتذر للاعبين والجهاز الفني

هل انتشار النمل في البيت سحر أو حسد ؟ اعرف الحكم الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار الهربس.. تعرف على مخاطر تقبيل الأطفال

القوات المسلحة: مقتل 89 تكفيريا بشمال سيناء وتدمير 404 عبوات ناسفة

طريقة تنظيف السبيط بخطوات سهلة

يدوم لسنوات.. خبير يكشف عن الحل السحري لتكثيف الشعر

فيديو

القوات المسلحة: مقتل 89 تكفيريا بشمال سيناء وتدمير 404 عبوات ناسفة

بأمر السيسي.. علاج الطفلة بيان الفلسطينية في مصر بعد مناشدة والدها "فيديوجراف"

«بشرب ويسكي ومش بسكر».. حمو بيكا وأغرب تصريحات ممكن تسمعها «فيديوجراف»

هل تزوجت للمرة الرابعة سرا .. نيللي كريم تحسم الجدل "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: اختبارات الأوقات الصعبة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. مثنى وثلاث ورباع

أحمد شيخو يكتب: نحو مؤتمر الحوار العربي - الكردي

د. سلامة عمر يكتب: رسالة لكل طالب علم

د.محمد عونى يكتب: الأموال والصفقات المميزة وجهان لعملة واحدة

فاطمه شنان تكتب: المال والبنون زينة الحياة الدنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

د. محمد مبروك

ماذا يحدث في تونس؟

إبراهيم شعبان

تونس بخير بعد الإطاحة بالنهضة

المستشار سُليمان عبدالغفار

مواجهة «الإحباط» بِالإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ