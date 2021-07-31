بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طاسة السجق بالجبن في المنزل

طاسة السجق بالجبن من الأطباق الشهية واللذيذة التي يعشق تناولها كثير من الأشخاص مما يدفع كثيرين إلي شرائها و تناولها في المطاعم نظرا لمذاقها الذي لا يقاوم و المختلف عن غيرها من الأطباق الأخري.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل طاسة السجق بالجبن بأقل المكونات و أسهل الخطوات.

مقادير طاسة السجق بالجبن



سجق شرقي متقطع

بصل شرايح

ثوم مفروم

فلفل أخضر وألوان شرايح

فلفل أسود

ملح

كمون

جبنه مودزاريلا وشيدر ورومي مبشورة



طريقة تحضير طاسة السجق بالجبن



- يشوح البصل والثوم في الزيت

- يضاف السجق والفلفل الألوان ويترك حتى تمام النضج

- يتبل بالملح والفلفل والكمون ثم يضاف الجبن على الوجه وتغطى الطاسة حتى تذوب الجبن وتقدم