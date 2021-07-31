البرازيل تسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر بـ طوكيو 2020

تقدم منتخب البرازيل علي منافسه منتخب مصر بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وسجل هدف التقدم لمنتخب البرازيل اللاعب ماثيوس كونها في الدقيقة 37 من عمر اللقاء .

ملخص 30 دقيقة :

شهدت الدقائق الأولى من المباراة استحواذا على الكرة من جانب منتخب البرازيل لكن دون فاعلية على مرمى محمد الشناوي.

نجح منتخب مصر في الوصول إلى مرمي البرازيل، إلا أن الكرة اصطدمت في رأس أكرم توفيق ومرت بجانب القائم الأيسر للسامبا.

وفي الدقيقة 15 من عمر اللقاء سدد ريتشارليسون لاعب منتبخ البرازيل كرة الا انها مرت فوق مرمي الشناوي .

وسدد ريتشارليسون كرة قوية من داخل منطقة الجزاء الا ان الشناوي نجح في التصدي لها بعد اصطدامها في الونش .

وأعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة البرازيل.

تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أسامة جلال - أحمد حجازي - الونش - كريم العراقي

الوسط: احمد فتوح - أكرم توفيق - عمار حمدي

الهجوم: رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر - أحمد ياسر ريان

ويسعى منتخب مصر لتحقيق انتصار تاريخي على راقصي السامبا؛ للتأهل إلى الدور نصف النهائي، وضمان المنافسة على ميدالية أولمبية تاريخية في لعبة كرة القدم.

في حين أعلن أندريه جاردين المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الأساسي، لمواجهة مصر ضمن منافسات الدور ربع النهائي، في أولمبياد طوكيو.

تشكيل البرازيل لمواجهة مصر:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: داني ألفيس - نينو - جييجو كارلوس - جيليرمي أرانا.

خط الوسط: جيماريش - دوجلاس لويز - كلاودينيو - أنتوني

خط الهجوم: ماتيوس كونها - ريتشارليسون.

مصر ضد البرازيل

منتخب مصر، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، يأمل في تحقيق مفاجأة مدوية، بتحقيق الفوز على منتخب البرازيل، في المباراة ، وقطع خطوة جديدة نحو حلم تحقيق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي، بعد احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو، برصيد 4 نقاط، خلف منتخب إسبانيا المتصدر بـ 5 نقاط.

تعادل منتخب مصر أمام إسبانيا “سلبيا” في الجولة الأولى من دور المجموعات، وخسر بهدف نظيف أمام الأرجنتين في الجولة الثانية، بينما تغلب أستراليا بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة.

أما منتخب البرازيل المرشح الأول لحصد ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، فيسعى لتجنب مفاجآت الفراعنة والزحف بخطى ثابته نحو المباراة النهائية.

وصعد منتخب البرازيل إلى الدور ربع النهائي كمتصدر للمجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو 2020.

منتخب البرازيل اكتسح ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الافتتاحية في أولمبياد طوكيو 2020، بينما تعادل مع كوت ديفوار سلبيا في الجولة الثانية، وتفوق على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام دور المجموعات.