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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. إسبانيا تسحق كوت ديفوار بخماسية وتتأهل إلى نصف النهائي

إسبانيا ضد كوت ديفوار
إسبانيا ضد كوت ديفوار

فاز منتخب إسبانيا على نظيره منتخب كوت ديفوار بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مياجي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، في أولمبياد طوكيو.

تعرض أوسكار منيجويزا مدافع منتخب إسبانيا لإصابة عضلية في الدقيقة السابعة، وغادر أرضية الملعب، وحل فاييخو بديلا له.

افتتح منتخب كوت ديفوار التسجيل مبكرا في شباك إسبانيا، عن طريق إيريك بايلي في الدقيقة العاشرة.

 

وأدرك منتخب إسبانيا التعادل عن طريق داني أولمو، في الدقيقة 30، من عمر اللقاء.

 

وسجل ماكس آلان جاردل هدف التقدم مجددا لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني.

 

أدرك منتخب إسبانيا التعادل مجددا، عن طريق رفائيل مير فيسينتي،في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

 

وأحرز  ميكيل اويارزابال  هدف منتخب إسبانيا الثالث، في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول، من ركلة الجزاء.

 

وعاد رفائيل مير فيسينتي لتسجيل هدفين منتخب إسبانيا في الدقيقة 27 من الوقت الإضافي، والدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

 

وبدأ منتخب إسبانيا مباراة كوت ديفوار بالتشكيل التالي:

 

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: مينجويزا، جارسيا، باو توريس، ميراندا.

خط الوسط بيدري، ميكيل ميرينو، مارتين زوبيمندي.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، داني أولمو، أويارزابال.

 

يذكر أن  منتخب إسبانيا تأهل إلى الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو، كمتصدر للمجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما صعد منتخب كوت ديفوار بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط أيضا.

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