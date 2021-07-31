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رئيس التحرير
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أخبار البلد

منتدى المنظمات بالقومى للمرأة يناقش قضية التعليم والتنمية وأولويات المرحلة القادمة

صدى البلد

عقد منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعه الدورى الافتراضي برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير الحكومية، ناقش الاجتماع قضية التعليم والتنمية وأولويات المرحلة القادمة بتتسيق فريق التعليم والتنمية بالمنتدى وبحضور ممثلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

افتتح اللقاء الدكتور عصام العدوى عضو لجنة المنظمات غير الحكومية والمنتدى بالمجلس، والذى أكد على أهمية قضية التعليم ودور المجتمع المدنى من خلال عرض عدة حقائق مؤكداً  أن الدولة بمفردها لا تستطيع حل جميع مشكلات العملية التعليمية.
وطالب " العدوى" بضرورة وجود الدعم من المجتمع المدنى الدى كان له دور كبير فى قضية التعليم فى الفترات السابقة،  وأن المرحلة الراهنة تحتاج المزيد، مؤكدا أن التعليم الجيد لا يتحقق بالموارد الحكومية فقط .
وأوضحت اميرة حسين منسق فريق  التعليم بالمنتدى أن الفريق  يمثل عدة جمعيات تهتم بالقضية ، وان هناك خطة استراتيجية للوزارة وعملت عليها بعض الجمعيات بالفعل ، مؤكدة انه يمكن اعتبار فريق التعليم بالمنتدى ذراع للوزراة فى تنفيذ اولويات الخطة الخاصة بها.  

وأشارت فاطمة محمود مدير عام الادارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة هى اولى الوزارات التى انشأت ادارة ومكان للمجتمع المدنى بها نظراً للدور الفعال الذى يقوم به 
وشددت " فاطمة"  أن هناك زيادة فى نسب المشاركة  للمجتمع المدنى منذ عام 2018، كما اوضحت أنه تم اعداد خريطة تفاعلية وفريق من الوزارة فى كل مديرية لرصد الاحتياجات  حسب خصائص البيئة ، مؤكدة انه لا يمكن اغفال العبء الاكبر الملقى على كاهل المجتمع المدنى فيما يخص المدارس المجتمعية والتكفل بكل ما تقوم عليه ، الى جانب الدور الهام للمجتمع المدنى فيما فرضته جائحة كورونا 
واوضحت  راندا شاهين  رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أن التحديات فى الفترة القادمة تتعلق بان العام الدراسى المنقضى كان عاما استثنائياً فى ظل جائحة كورونا وأن الوزارة لديها بنية تحتية لعبور الأزمة من خلال المنصات الجاهزة والتعلم عن بعد وهذا يمثل تحدى فى محاولة رجوع الطلاب الى المدارس وخلق عامل جذب بعيدا عن الأساليب التقليدية ومن خلال استراتيجيات مختلفة 
واكدت " شاهين"  على الدور المتوقع من المجتمع المدنى خلال الفترة القادمة بخطة الوزارة، و 
انشاء خريطة توضح كافة الاحتياجات وعقد اجتماع موسع مع ممثلى المجتمع المدنى للتنسيق للعمل .

وفى كلمته عبر الدكتور  نبيل صموئيل عن سعادته لهذا التواصل الفعال مع ممثلى وزارة التربية والتعليم من أجل توضيح الاولويات التى تعمل عليها الوزارة فى المرحلة القادمة .
وأشاد بدور المجتمع المدنى فى ظل الخبرات الطويلة منذ الأربعينيات حيث أنشأت جمعية الصعيد للمدارس والتى عملت فى المناطق الأكثر فقرا وتهميشا، الى جانب أدوار عديدة فى المدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد وتعليم الكبار ، وهى حقيقة تبين أن المجتمع المدنى دائما يبادر وهو شريك فاعل فى العملية التعليمية ليس فى مجال دعم التأسيس فقط وإنما فى صلب العملية التعليمية والحماية من التسرب التعليمي خاصة للفتيات وتقديم الدعم للأسر من أجل الاستمرار فى التعليم.

المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة منتدى المنظمات لجنة المنظمات التعليم وزارة التربية والتعليم

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