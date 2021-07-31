طلاب الثانوية العامة يشتكون من عدم كفاية وقت امتحان الاستاتيكا

اشتكى طلاب الثانوية العامة قسم علمي رياضة بأسيوط، من طول أسئلة امتحان الاستاتيكا وضيق الوقت للإجابة وأنه كان يحتاج إلى وقت إضافي.



وأكد الطلاب أحمد كمال، وأحمد جمال و سيف الدين حاتم وعلى جمال مختار مدارس المستقبل، أن امتحان مادة الاستاتيكا، كان صعب وحوي عدد من اسئلة المعقدة مؤكدين أن نحو 8 أسئلة في الامتحان صعبة وكانت تحتاج إلى وقت أطول للإجابة والمراجعة؛ مشيرين إلى أن الامتحان في مستوي الطالب فوق المتوسط.

فيما اشتكى بعض الطلاب من تسريب نماذج الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أنها تؤثر علي مجهود الطلاب في المذاكرة .

جدير بالذكر أن16353 طالب وطالبه بالثانوية العامة القسم العلمي بينهم 14656 انتظام و 1697 منازل يؤدون إمتحانات الاستاتيكا والأحياء ب 98 لجنة عامة بأسيوط