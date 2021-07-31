عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة يشتكون من عدم كفاية وقت امتحان الاستاتيكا

صدى البلد

اشتكى  طلاب الثانوية العامة قسم  علمي رياضة بأسيوط، من طول أسئلة امتحان الاستاتيكا  وضيق الوقت للإجابة وأنه كان يحتاج إلى وقت إضافي.

تعليم الوادى الجديد: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى بخصوص امتحانات الثانوية العامة

في مستوى الطالب المتوسط.. آراء طلاب الثانوية العامة بامتحان مادة الاستاتيكا.. شاهد


وأكد الطلاب أحمد كمال،  وأحمد جمال و سيف الدين حاتم وعلى جمال مختار مدارس المستقبل،  أن امتحان مادة الاستاتيكا، كان صعب وحوي عدد من اسئلة  المعقدة مؤكدين أن نحو 8 أسئلة في الامتحان صعبة وكانت تحتاج إلى  وقت أطول للإجابة والمراجعة؛ مشيرين إلى أن الامتحان في مستوي الطالب فوق المتوسط.

فيما اشتكى بعض الطلاب من تسريب نماذج الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أنها تؤثر علي مجهود  الطلاب في المذاكرة .

 

جدير بالذكر أن16353 طالب وطالبه بالثانوية العامة القسم العلمي بينهم 14656 انتظام و 1697 منازل يؤدون إمتحانات الاستاتيكا والأحياء ب 98 لجنة عامة بأسيوط 

أسيوط الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 التربية والتعليم بأسيوط

موضوعات متعلقة

أسيوط : تفعيل أنشطة الشباب و المشاركة المجتمعية في محاربة الزيادة السكانية

محافظ أسيوط: مواصلة حملات النظافة وتمهيد الطرق لبعض الشوارع

ترشيحاتنا

الصين أكبر مستوردي الجلود من مصر بـ 14.5 مليون دولار

شاهد.. فيات تطرح بولس الكروس أوفر 2022 الجديدة كليًّا

بكاميرا 108 ميجابكسل.. موتورولا تعلن عن 3 هواتف بكاميرات ممتازة تنافس شاومي

دعاء السعادة وراحة البال والرزق يحول حياتك لنعيم

منتدى المنظمات بالقومى للمرأة يناقش قضية التعليم والتنمية وأولويات المرحلة القادمة

5 ولايات صنفت كـ مناطق منكوبة بـ تركيا.. إعلان عاجل لـ أردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتعليق أحمد الطيب .. قناة جديدة تعلن إذاعة مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو

3 قنوات تنقل اللقاء.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والبرازيل

سقوط الحكومة الإثيوبية.. جبهة تيجراي تعلن شروطها لوقف القتل ضد أبي أحمد

الرقابة الإدارية تكشف أكبر عملية لبيع وزراعة الأعضاء البشرية بطلتها طبيبة بمستشفى النيل بدراوي

البرازيل تسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر بـ طوكيو 2020

هل انتشار النمل في البيت سحر أو حسد ؟ اعرف الحكم الشرعي

بشرى سارة.. زيادة كميات الأرز والسكر والزيت التمويني أغسطس المقبل.. تفاصيل

وفاة مراقب ثانوية عامة فى القليوبية اثر غيبوبة سكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور .. ويجز وعفرتو وباتستيوتا ووزة وتوسكيني.. في أضخم حفلات العلمين الجديدة

بهذه الأدلة.. أحمد حسن ينفي تهمة تحرشه بـ سما وينسى الدليل الأهم|صور

قادمة في سفينة آسيوية.. شاهد خنفساء خطيرة تهدد أمريكا|صور

بعد بنائه.. مقاول يحطم مبنى تكلفته ملايين بالونش لسبب غريب|فيديو

فيديو

بعد غياب طويل.. شاهد أبرز تصريحات صفاء أبو السعود في أول ظهور

الفتاة الشقية .. حكاية مروة راتب وخصرها الذي أثار ضجة

فيديو جراف.. بعد أكثر من 12 قرنا .. اكتشاف السفينة الفرعونية "القادس السريع"

متهم بالشذوذ.. محمد رمضان يتعاون مع بطل فيلم إباحي شهير

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأموال والصفقات المميزة وجهان لعملة واحدة

فاطمه شنان تكتب: المال والبنون زينة الحياة الدنيا

د.فتحي حسين يكتب: تونس الخضراء تتحرر من فساد الإخوان

بيري محمد تكتب: أولمبياد طوكيو وحصاد مصري عالمي

عبد الفتاح طارق يكتب: سر ارتفاع معدل الجريمة

د.محمد شوشة يكتب: البحث العلمي في مصر.. مشكلات وحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ماذا يحدث في تونس؟

إبراهيم شعبان

تونس بخير بعد الإطاحة بالنهضة

المستشار سُليمان عبدالغفار

مواجهة «الإحباط» بِالإبداع

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نظرية المؤامرة

أحمد فرغلى رضوان

الهناجر.. الإبداع مستمر مع ديجافو

د. ماريان جرجس

الريف المصري الجديد.. أفاق المستقبل

محمد نوار

الأولاد.. بنين وبنات!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: محدودية الأمن الجماعى العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ