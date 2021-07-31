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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

"استخدام سبل المحاكاة الافتراضية ".. ندوة للمعهد القومي للحوكمة

صدى البلد

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ندوة حول استخدام سبل المحاكاة الافتراضية لتعزيز أهداف المسئولية المجتمعية فى القطاع الحكومي والخاص، وذلك تحت رعاية وزيرة التخطيط. حاضر بالندوة السيدة/ أودري روشاه، الرئيس المؤسس لشركة Creative Slashers –مدرسة وباحثة فى الإدارة فى جامعة السوربون، وأدار الندوة الدكتورة حنان رزق، مدير شبكة تدريب معاهد الإدارة في أفريقيا (TNMIA)، وبلغ عدد الحضور 136 متدرب يمثلون 32 دولة أفريقية.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن الهدف من الندوة يتمثل في دعم ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في منظمات القطاع الحكومي والخاص، مع تحقيق أكبر قدر ممكن من الالتزام وتعزيز الهوية والشعور بالانتماء إلى المنظمة، مشيرة إلى أنه أصبح لزامًا على المنظمات أن تضاعف جهودها وتسعى لبناء علاقات استراتيجية أكثر عمقًا مع المحيط الذي تؤثر فيه و تتأثر به لكي تتمكن من مواجهة التحديات وخاصة تلك المتعلقة بمتطلبات التنمية المستدامة.

وأشارت شريف إلى أن الندوة عقدت بشكل افتراضي، وركزت على اكتشاف طريقة استخدام المحاكاة الافتراضية وآلياتها، والتعريف بالمسؤولية المجتمعية ودورها فى تنمية المجتمع، والتشجيع ودعم ترسيخ الالتزام والعمل، بالإضافة إلى التعريف بدور المسؤولية المجتمعية للمنظمات وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف أنه من المهم تقبل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات كونها واحدة من الأنشطة الأساسية الراسخة في نشاطات المؤسسة الإدارية والاستراتيجية، وأهمية نشر الوعي  بشان المسائل المتعلقة بها بما في ذلك تشجيع مختلف القطاعات على المشاركة الفعالة وإدراك أهمية المسؤولية الاجتماعية في حوكمة المؤسسة.

واستعرضت الندوة أهم الأهداف الاستراتيجية لمسار المسؤولية المجتمعية للمنظمات، ودورها في تجسيد أبعاد التنمية المستدامة وأهدافها.

التنمية المستدامة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطيط المعهد القومى للحوكمة التدريب

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