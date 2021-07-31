أهالي أجا يستغيثون من سوء الخدمات في القرية

بعث أحد قراء صدى البلد شكوى لخدمة “بين الناس” يستغيث فيها من بعض الصعوبات التي يواجهونها في قرية دروة أجا.

وجاء في نص شكواه: "عندنا في قرية دروة أجا دقهلية، لا يوجد مركز شباب لتنمية مواهب ومهارات الشباب، والوحدة الصحية لا يوجد بها دواء ولا سرنجة ولا عربة إسعاف مجهزة لإسعاف الحالات المرضية" وللتواصل مع الشاكي 01153420744 مصطفي علي خبير.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.