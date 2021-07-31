زيارة نوعية.. أهداف زيارة البرلمان العربي إلى باكستان.. غدا

يتوجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى باكستان اليوم في زيارة نوعية لإجراء مباحثات رسمية.

وخلال الزيارة يلتقي رئيس البرلمان العربي رئيس الجمهورية الباكستانية، ودولة رئيس الوزراء الباكستاني، ووزير الخارجية، كما ستشمل لقاءات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني.

ويستعرض صدى البلد في نقاط أهداف الزيارة:

تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات البرلمانية العربية مع الجانب الباكستاني.

تأتي هذه الزيارة في ظل حرص البرلمان العربي على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة.

سيتم توقيع عدد من مذكرات التعاون بين البرلمان العربي والجانب الباكستاني.