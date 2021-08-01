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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 1-8-2021، بالمقارنة منذ الأسبوع الماضي، بمقدار قرش واحد على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.


وقال  البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه، إن متوسط سعر الدولار نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.


وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو  15.61 جنيه للشراء و 15.71 حنيه للبيع بالمصرف العربي الدولي AIB.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع ف لدي بنك الامارات دبي الوطني.

 

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو15.63 جنيها للشراء و 15.73 جنيها للبيع في بنوك “ التجاري وفا، المصرف المتحد، العربي، الأهلي، مصر، الأهلي اليوناني”.

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  15.64 جنيها للشراء و 15,74 جنيها للبيع  في بنوك “ أبوظبي الأول، المشرق، العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد،ABC، الإسكندرية، سايب، مصر ايران للتنمية”.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15,65 جنيه للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنكي “ التعمير والاسكان، المصري لتنمية الصادرات”.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيها للبيع في بنوك “ التجارية الدولي، قطر الوطني الأهلي، بلوم، كريدي أجريكول، HSBC، قناة السويس، البركة، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، عودة، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، ابوظبي التجاري”.

وصل الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنكي “ الاستثمار العربي، مصرف ابوظبي الإسلامي”.
 

أعلي سعر لـ الدولار

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربي.


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 حنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنك الأهلي الكويتي، 


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 15.68 حنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي

 


 

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