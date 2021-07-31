عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 31-7-2021

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية،  والأفريقية ، والعالمية.

خاص | بيراميدز يقترب من خطف مهاجم الزمالك المنتظر
كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن محاولة النادي خطف الصفقة المنتظرة لنادي الزمالك فى الميركاتو الصيفي الحالي.

آسف على ما بدر مني .. رمضان صبحي يعتذر للاعبين والجهاز الفني
وجه رمضان صبحي عدد من الرسائل الهامة عقب هزيمة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب البرازيل وتوديع الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الزمالك يدعو لاجتماع طارئ للدفاع عن أبنائه في القنوات الفضائية

دعا  حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعضاء اللجنة لاجتماع طارئ غدا الأحد بمقر القلعة البيضاء للرد على المستجدات التي طرأت على الساحة الرياضية، والدفاع عن أبناء النادي المجتهدين سواء في قناة الزمالك أو القنوات المختلفة، والذين تعرضوا لاتهامات تمس أداءهم المهني، وتحريضهم على الخروج على الروح الرياضية وتفتيت عضد الوطن الواحد،

من أجل عيون الجماهير|جولة بـ كأس دوري أبطال أفريقيا في فروع الأهلي

يتوجه مسؤولو النادي الأهلي في الوقت الحالي نحو فرع الشيخ الزايد لأخذ جولة بـ كأس دوري أبطال أفريقيا الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم  نسختين متتاليتين التاسعة والعاشرة.

برشلونة يهزم شتوتجارت بثلاثية وديا .. وتألق لافت من ديباي
حقق فريق برشلونة الإسبانى فوزا هاما على نظيره شتوتجارت الألماني بثلاثة أهداف دون رد، فى المواجهة الودية التى أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "مرسيدس بنز أرينا".

الأهلي vs الزمالك.. ننشر جدول مباريات الدوري المتبقية لقطبي الكرة
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، المواعيد الجديدة للجولات المتبقية بعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، مرة أخرى بعد خروج المنتخب الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية.

الأهلي vs الزمالك ننشر جدول مباريات الدوري المتبقية لقطبي الكرة

ترشيحاتنا

بعد نقل الغنوشي للمستشفى.. أحمد موسى: مستحملش يكون بعيد عن السلطة.. فيديو

رسميا.. جوجل توقف تطبيقاتها وخدماتها لهذه الهواتف

من زوبا إلى عزة .. سيارات لا ينساها المصريون

نقص لقاحات كورونا أم تأجيل إداري.. الصحة تحسم جدل الجرعة الثانية

نشرة أخبار الحوادث| انتحار طالبة بسبب امتحانات الثانوية العامة.. النيابة تحقق فى معركة المرج الدامية

الكويت.. قرارات جديدة من الطيران المدني بشأن القادمين من الخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يولع الدوري.. أحمد موسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لمجلسي الأهلي والزمالك

عمرو أديب: الشناوي لازم يحترف.. حرام يكمل في الدوري المصري

إيفرتون ينافس أهلي جدة على ضم قائد منتخب مصر

بعد معاناة طويلة مع المرض.. مي العيدان تعلن وفاة الفنانة انتصار الشراح

حاول إنقاذها فغرقا سويا.. مصرع أب وابنته بـ نهر النيل في العياط

هل انتشار النمل في البيت سحر أو حسد ؟ اعرف الحكم الشرعي

بعد أنباء خطبتهما.. صافيناز ورامي دياب يفجران مفاجأة للمتابعين على انستجرام

تبدأ سبتمبر المقبل| سحب الرخصة والغرامة حال عدم اتخاذك هذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد تفتيش حرب بالمنطقة الجنوبية العسكرية

صور .. ويجز وعفرتو وباتستيوتا ووزة وتوسكيني.. في أضخم حفلات العلمين الجديدة

بهذه الأدلة.. أحمد حسن ينفي تهمة تحرشه بـ سما وينسى الدليل الأهم|صور

قادمة في سفينة آسيوية.. شاهد خنفساء خطيرة تهدد أمريكا|صور

فيديو

اقتربت من السكان.. حرائق لبنان تلتهم 500 فدان صنوبر وبلوط "فيديوجراف"

فيديو جراف.. حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية.. التين الشوكي |صيدلية ربانية

لماذا انسحب اللاعب المصري من المشاركة في أولمبياد طوكيو.. "فيديوجراف"

في مستشفيات شهيرة .. تفاصيل أكبر قضـية إتجار في الأعضـاء البشرية

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. مثنى وثلاث ورباع

أحمد شيخو يكتب: نحو مؤتمر الحوار العربي - الكردي

د. سلامة عمر يكتب: رسالة لكل طالب علم

د.محمد عونى يكتب: الأموال والصفقات المميزة وجهان لعملة واحدة

فاطمه شنان تكتب: المال والبنون زينة الحياة الدنيا

د.فتحي حسين يكتب: تونس الخضراء تتحرر من فساد الإخوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

د. محمد مبروك

ماذا يحدث في تونس؟

إبراهيم شعبان

تونس بخير بعد الإطاحة بالنهضة

المستشار سُليمان عبدالغفار

مواجهة «الإحباط» بِالإبداع

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نظرية المؤامرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ