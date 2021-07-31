حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 31-7-2021

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خاص | بيراميدز يقترب من خطف مهاجم الزمالك المنتظر

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن محاولة النادي خطف الصفقة المنتظرة لنادي الزمالك فى الميركاتو الصيفي الحالي.

آسف على ما بدر مني .. رمضان صبحي يعتذر للاعبين والجهاز الفني

وجه رمضان صبحي عدد من الرسائل الهامة عقب هزيمة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب البرازيل وتوديع الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الزمالك يدعو لاجتماع طارئ للدفاع عن أبنائه في القنوات الفضائية

دعا حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعضاء اللجنة لاجتماع طارئ غدا الأحد بمقر القلعة البيضاء للرد على المستجدات التي طرأت على الساحة الرياضية، والدفاع عن أبناء النادي المجتهدين سواء في قناة الزمالك أو القنوات المختلفة، والذين تعرضوا لاتهامات تمس أداءهم المهني، وتحريضهم على الخروج على الروح الرياضية وتفتيت عضد الوطن الواحد،

يتوجه مسؤولو النادي الأهلي في الوقت الحالي نحو فرع الشيخ الزايد لأخذ جولة بـ كأس دوري أبطال أفريقيا الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم نسختين متتاليتين التاسعة والعاشرة.

برشلونة يهزم شتوتجارت بثلاثية وديا .. وتألق لافت من ديباي

حقق فريق برشلونة الإسبانى فوزا هاما على نظيره شتوتجارت الألماني بثلاثة أهداف دون رد، فى المواجهة الودية التى أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "مرسيدس بنز أرينا".