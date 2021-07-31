الديهي يكشف أسرارا خطيرة عن يهود إثيوبيا.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة الإسرائيلية تواجه أزمة داخلية نتيجة ما يجري في إثيوبيا، مؤكدا أن اليهود المتواجدين في إثيوبيا يفرون من المعارك الدامية تجاه الحدود السودانية.



واضاف الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة" تن"، هناك اكثر من 12 ألف يهودي إثيوبي ينتظرون نقلهم إلى داخل إسرائيل، لافتا أن قضية يهود الفلاشة تعود إلى الساحةمن جديد.



وأوضح الديهي أن اليهود فروا نتيجة الصراع الدائر بين آبي احمد وبين قبيلة تيجراي، لافتا أن وزيرة الهجرة الإسرائيلية هددت بأنها لن تدعم ميزانية الدولة الإسرائيلية ما لم يتم زيادة مخصصات لجلب المهاجريين الإثيوبيين الى إسرائيل.

وتابع " عدد اليهود العالقين للعودة إلي إسرائيل وصل من 7 آلاف الى 12 ألفا، وكثير منهم معرضون للخطر بسبب الحرب الدائرة في إثيوبيا".



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قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شهد بداية أعمال تنفيذ خط السكة الحديد الكهربائي الذى يبدأ من منطقة العين السخنة مرورا بمدينة العلمين الجديدة حتي يصل الى مطروح.

واضاف الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن " ، أن هذا المشروع ليس مجرد قطار كهربائي ولكنة جزء من مشروع ضخم وهو وصل القارة الأفريقية بالقارة الأوروبية عبر طريقين سريعين وهو قطار كهربائي سريع.



وأوضح الديهي، أن هذا الخط يربط بين مصر وشمال أفريقيا عن طريق ليبيا، وبالقارة الأفريقية عن طريق جنوب السودان.



وتابع :" لابد أن ننظر إلى المشروعات بناء علي الصورة الحقيقية ، ولا يجب أن نجتزئ النظرة".

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن قرارات ثورية تتضمن تجميد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الإخوان وحركة النهضة ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب حتى تتاح الفرصة لمحاسبة الفاسدين، وإقالة رئيس الحكومة التونسي وإشراف الرئيس على السلطة التنفيذية .



وأضاف نشأت الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "الإخواني راشد الغنوشي دعا أنصاره للتظاهر والاعتصام أمام البرلمان التونسي".

وتابع نشات الديهي: "الغنوشي حاول أن يعتصم امام البرلمان التونسي، ويخطط لإدخال تونس في نفق مظلم، وهو رأس الأفعى الإخواني في تونس".



قرارات رئيس تونس

أعلنت حركة الراية الوطنية في تونس ، دعمها لقرارات الرئيس قيس سعيد ضد حركة النهضة الإخوانية ، والتي شملت تجميد سلطات البرلمان وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقالت حركة الراية الوطنية التونسية ، إن قرارات الرئيس قيس سعيد تعبير عن المطالب الشعبية حول تردي الأوضاع في تونس.

وأضافت حركة الراية الوطنية: "نحمل النهضة مسؤولية التردي السياسي والاقتصادي وقرارات الرئيس تعبير عن المطالب الشعبية".

وقرر قيس سعيد، أمس، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

كما أعلن قيس سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها تونس.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية: "الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".

وأعفى الرئيس التونسي كل من رئيس الحكومة هشام مشيشي، والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان.