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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أم كلثوم حاضرة في ساقية الصاوي .. تفاصيل

أم كلثوم
أم كلثوم

تحيي كوكب الشرق أم كلثوم حفلتين متتاليتين يوم ٥ أغسطس في تمام السادسة والثامنة مساءً على مسرح الحكمة وتغنى فيهما "فكرونى" و"هو صحيح الهوى غلاب" وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.


تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول كل شهر.

٣١ يوليو .. ديسكو مصر يحيى حفليتن بـ ساقية الصاوى

هشام الجخ على مسرح ساقية الصاوي في هذا الموعد| تفاصيل

الحضرة

وعلى الجانب الاخر عاد فريق "الحضرة" لجمهور ساقية الصاوي بحفل إنشاد دينى على مسرح النهر منذ يومين.

فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.

كوكب الشرق ام كلثوم ساقية الصاوي الحضرة العرائس

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