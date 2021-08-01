محمود البسيوني يكتب: اختبارات الأوقات الصعبة

وصلتني أنباء عن علاقة آخري تتهاوي
كغيرها من العلاقات
أحاطوها بجدران سميكة ...عازلة للصوت
فبالرغم من قربي وقصر المسافة
لم يصل أي شي الي مسامعي
اتساءل ماذا حدث لتلك العلاقة ؟
بدت لي مليئة بالتفاؤل ومفعمة بالأمل
فجاء الرد كافيا
اخفي اطرافها لسنوات الاجواء المتقلبه
فتحولت بمرور الوقت الي حمم مصهورة
ومع الضغط الشديد
تدفقت واندفعت الي السطح
لقد اتضح فيما بعد ان ما رأيته دائما من قوة وصلابه
لطرفين يسيران جنبا الي جنب
كان في واقع الأمر كرؤية قضبان حديدية تحمل قطارا
ستظل الي الأبد متوازية وقد تلتوي
ولكنها من المستحيل ان تلتقي
وهاهي أنباء آخري عن حياة قد بدأت في الانهيار
مثلها مثل حيوات آخري
أحاطوها بأسوار غير مرئية ... عديمة اللون
فبالرغم من قربي وقصر المسافة
فلم اري أي مؤشرات
لقد عان احد اطرافها لسنوات من قسوة العزلة
ولم تعكس ملامحه اي احساس بوحدته
في أوقات الشدة
وادق لحظات الحياة والفرح
وعلي الرغم من قلة وبساطة التوقعات
لم يتمكن من الدفاع عنها
وأخفي مرارة لحظات الاستسلام
تساءلت ماذا حدث ؟
جاء الرد كافيا
جاءت للحياة اختبارات الأوقات الصعبة
ولم تتمكن مشاعر الحب المتبقية من اجتيازها
سيظل الجميع دائما في مواجهة مباشرة وقاسية مع واقع الحياة
يعيشون تحت وطأة المسئوليات والروتين والملل
واكتب إليكم لا لأتساءل من التالي ؟
بل ادعوكم لتبدأوا الان معا في التفكير والتواصل
حان الوقت لتتحدثوا بكل وضوح
عن مشاعركم ومدي استعدادكم لإعادة ترتيب الأوراق
لتختبروا معا قدرتكم علي الاعتراف بوجود مشاكل
وهل بذل المزيد من المجهود سيكفي لحلها ؟
ام ان الوقت قد حان للنطق بكلمة واحدة
اراها بمثابة قبلة الحياة
ومازال الكثير ينظرون اليها نظرة رجعية قاصرة
أعزائي .. اذا اصابتهم الحيرة وعدم القدرة علي اتخاذ القرار انظروا بعمق لتلك المساحة في القلب التي لا يستطيع لاحد رؤيتها .. اتركوها دائمًا في أيد أمينة وسوف ترشدكم إلي الطريق.