محمود البسيوني يكتب: اختبارات الأوقات الصعبة



وصلتني أنباء عن علاقة آخري تتهاوي

كغيرها من العلاقات

أحاطوها بجدران سميكة ...عازلة للصوت

فبالرغم من قربي وقصر المسافة

لم يصل أي شي الي مسامعي

اتساءل ماذا حدث لتلك العلاقة ؟

بدت لي مليئة بالتفاؤل ومفعمة بالأمل

فجاء الرد كافيا

اخفي اطرافها لسنوات الاجواء المتقلبه

فتحولت بمرور الوقت الي حمم مصهورة

ومع الضغط الشديد

تدفقت واندفعت الي السطح

لقد اتضح فيما بعد ان ما رأيته دائما من قوة وصلابه

لطرفين يسيران جنبا الي جنب

كان في واقع الأمر كرؤية قضبان حديدية تحمل قطارا

ستظل الي الأبد متوازية وقد تلتوي

ولكنها من المستحيل ان تلتقي

وهاهي أنباء آخري عن حياة قد بدأت في الانهيار

مثلها مثل حيوات آخري

أحاطوها بأسوار غير مرئية ... عديمة اللون

فبالرغم من قربي وقصر المسافة

فلم اري أي مؤشرات

لقد عان احد اطرافها لسنوات من قسوة العزلة

ولم تعكس ملامحه اي احساس بوحدته

في أوقات الشدة

وادق لحظات الحياة والفرح

وعلي الرغم من قلة وبساطة التوقعات

لم يتمكن من الدفاع عنها

وأخفي مرارة لحظات الاستسلام

تساءلت ماذا حدث ؟

جاء الرد كافيا

جاءت للحياة اختبارات الأوقات الصعبة

ولم تتمكن مشاعر الحب المتبقية من اجتيازها



سيظل الجميع دائما في مواجهة مباشرة وقاسية مع واقع الحياة

يعيشون تحت وطأة المسئوليات والروتين والملل

واكتب إليكم لا لأتساءل من التالي ؟

بل ادعوكم لتبدأوا الان معا في التفكير والتواصل

حان الوقت لتتحدثوا بكل وضوح

عن مشاعركم ومدي استعدادكم لإعادة ترتيب الأوراق

لتختبروا معا قدرتكم علي الاعتراف بوجود مشاكل

وهل بذل المزيد من المجهود سيكفي لحلها ؟

ام ان الوقت قد حان للنطق بكلمة واحدة

اراها بمثابة قبلة الحياة

ومازال الكثير ينظرون اليها نظرة رجعية قاصرة

أعزائي .. اذا اصابتهم الحيرة وعدم القدرة علي اتخاذ القرار انظروا بعمق لتلك المساحة في القلب التي لا يستطيع لاحد رؤيتها .. اتركوها دائمًا في أيد أمينة وسوف ترشدكم إلي الطريق.