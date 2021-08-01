روبى تشعل السوشيال ميديا بعد حفلة الساحل الشمالى .. شاهد

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل عدة صور وفيديوهات من حفل الفنانة روبى ، فى الساحل الشمالى خلال موسم الصيف الحالى.

وقدمت روبى عددا من أغنياتها القديمة والجديدة منها "أنت عارف ليه،يالرموش ، طب ليه بيدارى كده، قلبى بلاستيك ، حتة تانية .

و تمكنت الفنانة روبي من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة من خلال برومو أغنيتها الجديدة “ أمك وأبوك ” بعد طرحها على موقع يوتيوب بساعات، حيث حقق البرومو ما يقرب من 200 ألف مشاهدة.

أمك وأبوك، واحدة من أغاني الميني ألبوم المعلن والتي تعاقدت روبي على طرحه في صورة أغاني سينجل خلال الفترة المقبلة.

أغنية أمك وأبوك من غناء روبي، وكلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل محمد، ومن المقرر طرحها كاملة الاثنين المقبل 2 أغسطس.

ويذكر ان قال الناقد الموسيقي مصطفى حمدي، إن هناك الكثير من المغنيين يطلقون على أنفسهم لقب "المؤدي"، ومن ضمن هؤلاء المؤدين "روبي" التي لا أراها مطربة بالمرة .

وأضاف حمدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم " ، أن روبي تقدم الغناء تحت بند أنها مؤدية، وتقوم بعمل حفلات بناء على ذالك، مؤكدا أن تعاطف الجمهور مع مغنيين التسعينات يندرج تحت بند الحنين للماضي.

وأوضح حمدي ، أن مطربين التسعينات لهم مساحة كبيرة في قلوبنا وذكريات كبيرة، مؤكدا أن هؤلاء النجوم قدموا نجاحات كثيرة في وقت ما .