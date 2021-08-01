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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كنت لك.. على طاولة ملتقى السرد العربى الخميس المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستضيف ملتقى السرد العربي برئاسة الدكتور حسام عقل و صالون غادة صلاح الدين حفل مناقشة وتوقيع  المجموعة القصصية "كنت لك"، الصادرة عن دار يسطرون للنشر والتوزيع  للكاتبة القاصة  إيمان عنان، وذلك في الساعة الخامسة مساء الخميس الموافق 5 من أغسطس الجاري.

ويناقشها  النقاد دكتور حسام عقل، ودكتور  وائل علي، ودكتور عايدي علي جمعة، وتدير الندوة الكاتبة غادة صلاح الدين بمركز تنمية الأسرة والمجتمع بالعجوزة.


وعلى غلاف المجموعة القصصية نقرأ: يبدو غريبًا غامضًا وهو يحتضن ريشته بأنامله النحيلة، لم يعد قادرًا على مغادرة الشاطئ الذي شهد ذكرياته السعيدة والمؤلمة، استسلم للوحدة، لم تقو على مسامرته سوى ريشته وألوانه وألواحه الورقية، كانت لوحاته تتسم بالغموض، أحيانًا كان يرسم وديانًا أو آفاقًا ممتدة بلا نهاية، وأحيانًا كان يرسم هياكل آدمية وتلالًا وأمواجًا تحمل نوارس ميتة، لكن أنامله شرعت هذه المرة في رسم خطوط عشوائية لفتت أنظار من حوله ممن لم يقو أحدهم على فك طلاسمه، كان شاردًا وبدا منفصلًا عن العالم كأنه في جزيرة تتوسط البحر، اكتملت أركان لوحته، ذكريات أحياها على لوحته الورقية تلك، لم يمنعه القدر من أن يطلق لأحلامه العنان.

جدير بالذكر أن الكاتبة إيمان عنان حاصلة على ليسانس آداب قسم علم اجتماع جامعة عين شمس، وعضو النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بالإضافة إلى أنها عضو هيئة تحرير مجلة ضاد التي تصدر عن اتحاد الكتاب.

يذكر أن المجموعة تحتوي على 33 قصة قصيرة من القصص المنوعة، بين القصص القصيرة والمتوسطة والقصص الطويلة، تطرح فيها الكثير من المشكلات الإنسانية والاجتماعية والعاطفية.

وقد فازت عن مجمل أعمالها الإبداعية بعدة جوائز وتكريمات من مؤسسات ثقافية ونقابات مهنية، وقدر لها 3 روايات: قدر لا يرد، العزف على وتر، الرحيل، تذكرني. 

ملتقى السرد العربي صالون غادة صلاح الدين المجموعة القصصية كنت لك دار يسطرون للنشر والتوزيع

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