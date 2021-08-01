رقم قياسي جديد لمنتخب مصر لكرة اليد فى تاريخ الأولمبياد

حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره البحرين بنتيجة 30-20 في الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر 15-7، قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني إلى 30-20 وبهذه النتيجة ضمنت مصر الحصول على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط لتتأهل للدو ربع النهائي وتواجه منتخب ألمانيا ثالث المجموعة الأولى يوم الثلاثاء المقبل.

وكتب فوز مصر على البحرين إنجازا تاريخيا جديدا لكرة اليد المصرية بعد أن أصبح منتخب مصر أول منتخب عربي وإفريقي يحقق 4 انتصارات فى دور المجموعات لمسابقة دورة الألعاب الأولمبية على مدار تاريخها .



وكان منتخب مصر قد استطاع الفوز على منتخب السويد في الجولة الماضية بنتيجة 27-22 ليحسم الصعود رسميا إلى ربع نهائي الأولمبياد وتغلب على منتخب البرتغال في المباراة الأولى بنتيجة 37-31، قبل أن يخسر من الدنمارك في المواجهة الثانية بنتيجة 32-27، ثم الفوز على المنتخب الياباني بنتيجة 33 – 29.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.