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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

" ماعت": مصر تسعى دائما لحماية الأطفال وتوفير حياة كريمة لهم

مؤسسة ماعت
مؤسسة ماعت

قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن الحكومة المصرية تسعى دائما لحماية الأطفال ودعمهم ومنحهم كافة الحقوق التي تضمن لهم الحياة الكريمة، مشيرا إلى أنه تم تعديل العديد من التشريعات بمجلس النواب لضمان حقوق الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة.



وأضاف عقيل في كلمته - خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم /الأحد/؛ لعرض الجهود المصرية المبذولة للحد من عمل الأطفال بحلول عام 2025 - أن هذه المائدة المستديرة تأتي في إطار مشروع تتبناه المؤسسة للقضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025، ومناقشة الجهود المصرية في مكافحة عمل الأطفال والحد من الآثار الناجمة عنه.

وأكد عقيل أن مكافحة عمل الأطفال حظي باهتمام محلي ودولي واسع النطاق، مشيرا إلى أن إحصائية اليونيسف أكدت أنه يوجد مليون و800 ألف طفل حول العالم يقومون بالعمل في أسوأ الظروف.


وأوضح رئيس مؤسسة ماعت أن المؤسسة قامت بإصدار تقارير وإطلاق حملات للحد من عمل الأطفال، موضحا أن المؤسسة تركز على مكافحة عمالة الأطفال في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما المقصد السابع من الهدف الثامن من هذه الأهداف أو ما يعرف باختصار الهدف 7-8 ،مؤكدا أن الهدف منها التعليم والصحة ومكافحة العنف ضد الأطفال باعتبارها من أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر تنظم هذه المائدة في إطار مشروع القضاء علي عمالة الأطفال في مصر بحلول 2025 والذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية وهيئة RVO التابعة لوزارة الشؤؤن الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا.

ماعت الحكومة حماية الأطفال الحياه الكريمه التشريعات

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