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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام نصر : إنجاز منتخب اليد فى طوكيو لم يأت من فراغ .. ومباراة ربع النهائى حياة أو موت

هشام نصر
هشام نصر

أعرب هشام نصر رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة اليد عن سعادته بأداء المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 . 

وقال نصر خلال تصريحات خاصة لصدي البلد : الأداء والانجاز الذي يقترب من تحقيقه منتخب مصر هو جني لثمار إخلاص ومجهود كبير من الاتحاد المصري . 

وأضاف : منتخب مصر لكرة اليد هي خطوة وحلم كبير بدأناه والأداء القوي الذي نقدمه ليس صددفة انما نتيجة خطه علميه وعملية  علي مستوي الشباب والناشئين قبل الفريق الأول . 

وأوضح : أصبحنا لا نهاب أي منتخب في العالم ولكن الجميع يخشي المنتخب المصري أنا سعيد بما وصل اليه المنتخب لأنه حلمي الذي بدأته ووضعت اساسياته . 

وأكمل : المباراة أمام المانيا حياة أو موت في سبيل تحقيق ميدالية أولمبية لمصر ولو لقدر الله لم يتم تحقيق ذلك فإن المنتخب الحالي حقق إنجاز بوصوله لذلك الدور لم يحقق منذ 20 عاما . 

واختتم هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد السابق تصريحاته قائلا : سعيد بأداء منتخب مصر وأتمني أن يواصلوا تحقيق الإنجازات .
 ووصل منتخب مصر لدور ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية حيث يواجه منتخب ألمانيا ثالث المجموعة الأولى يوم الثلاثاء المقبل.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره البحرين بنتيجة 30-20 في الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر 15-7، قبل أن يتسع الفارق في الشوط الثاني إلى 30-20 وبهذه النتيجة ضمنت مصر الحصول على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط لتتأهل للدو ربع النهائي وتواجه منتخب ألمانيا ثالث المجموعة الأولى يوم الثلاثاء المقبل.

وكتب فوز مصر على البحرين إنجازا تاريخيا جديدا لكرة اليد المصرية بعد أن أصبح منتخب مصر أول منتخب عربي وإفريقي يحقق 4 انتصارات فى دور المجموعات لمسابقة دورة الألعاب الأولمبية على مدار تاريخها .

وكان منتخب مصر قد استطاع الفوز على منتخب السويد في الجولة الماضية بنتيجة 27-22 ليحسم الصعود رسميا إلى ربع نهائي الأولمبياد وتغلب على منتخب البرتغال في المباراة الأولى بنتيجة 37-31، قبل أن يخسر من الدنمارك في المواجهة الثانية بنتيجة 32-27، ثم الفوز على المنتخب الياباني بنتيجة 33 – 29.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار. وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

منتخب مصر هشام نصر طوكيو 2020

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